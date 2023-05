Niederlage in letzter Minute: Nondorf verliert gegen Schwarzenau

Details Dienstag, 02. Mai 2023 00:08

1. Klasse Waldviertel: Nondorf und der ESV Schwarzenau boten den 150 Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Das Hinspiel hatte beim 1:1 keinen Sieger gefunden.

Nach acht Minuten fanden die Gäste ihre erste Torchance vor. In der 14. Minute brachte Georg Nigischer den Ball im Netz des SCU Koller Nondorf unter. In Minute 19 hatten die Heimsichen die große Möglichkeit auf den Ausgleich, konnten diese aber nicht nutzen. Jaroslav Kubat beförderte das Leder zum 2:0 von Schwarzenau über die Linie (27.). Auch im Anschluss fanden die Gäste zahlreiche Torchancen vor. Die Hintermannschaft von Nondorf ließ bis zur Pause aber kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Die Gastgeber stellten das 1:2 sicher (55.), als Stefan Dürnitzhofer einen Freistoß mit Wucht im Tor unterbrachte. Die komfortable Halbzeitführung des ESV Schwarzenau hielt nicht bis zum Abpfiff, denn der SCU Koller Nondorf schoss den Ausgleich in der 78. Spielminute - und wieder war es Dürnitzhofer der sich feiern ließ. Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als der ESV Schwarzenau den entscheidenden Führungstreffer erzielte (90.). Am Ende verbuchte Schwarzenau gegen Nondorf einen Sieg.

Niederlage in letzter Minute

Der SCU Koller Nondorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Sieben Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat Nondorf derzeit auf dem Konto.

Die Saisonbilanz des ESV Schwarzenau sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei zehn Siegen und zwei Unentschieden büßte der Gast lediglich sieben Niederlagen ein.

Für den SCU Koller Nondorf geht es schon am Freitag beim 1. SV Appel Vitis weiter. Das nächste Mal ist der ESV Schwarzenau am 07.05.2023 gefordert, wenn man beim USV Raxendorf antritt.

1. Klasse Waldviertel: SCU Koller Nondorf – ESV Schwarzenau, 2:3 (0:2)

90 Michael Muerwald 2:3

78 Stefan Duernitzhofer 2:2

55 Stefan Duernitzhofer 1:2

27 Jaroslav Kubat 0:2

14 Georg Nigischer 0:1

