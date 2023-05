Der 1. SV Vitis feiert Heimsieg gegen Nondorf

Details Samstag, 06. Mai 2023 00:02

1. Klasse Waldviertel: Der 1. SV Vitis kam gegen den SCU Koller Nondorf vor mehr als 130 Besuchern zu einem klaren 4:1-Erfolg. Vitis erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Im Hinspiel hatte der Gastgeber nichts anbrennen lassen und war als 6:3-Sieger vom Platz gegangen.

Nondorf geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Tobias Wallner das schnelle 1:0 für den 1. SV Appel Vitis erzielte. Diese Führung hielt rund zwanzig Minuten. Benjamin Steininger beförderte das Leder zum 1:1 des SCU Koller Nondorf in die Maschen (27.). Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine. Jan Urbanek witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:1 für den 1. SV Vitis ein (50.). Drei Minuten später verschoss Stefan Dürnitzhofer einen Elfmeter für die Gäste. Jakub Sipek versenkte die Kugel dann zum 3:1 für Vitis (75.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Jonas Koller für einen Treffer sorgte (91.). Am Ende verbuchte der 1. SV Appel Vitis gegen Nondorf die maximale Punkteausbeute.

Verschossener Elfer der Knackpunkt

Auf achtem Rang hielt sich der 1. SV Vitis in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die dritte Position inne. Acht Siege, sieben Remis und vier Niederlagen hat Vitis derzeit auf dem Konto. Die letzten Resultate des 1. SV Appel Vitis konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Der SCU Koller Nondorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit sieben Siegen weist die Bilanz der Gäste genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder. Die Lage von Nondorf bleibt angespannt. Gegen den 1. SV Vitis musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Vitis setzte sich mit diesem Sieg vom SCU Koller Nondorf ab und belegt nun mit 31 Punkten den fünften Rang, während Nondorf weiterhin 26 Zähler auf dem Konto hat und den siebten Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Samstag tritt der 1. SV Appel Vitis beim SV Weitra an, während der SCU Koller Nondorf einen Tag später den SC St. Martin empfängt.

1. Klasse Waldviertel: 1. SV Appel Vitis – SCU Koller Nondorf, 4:1 (1:1)

91 Jonas Koller 4:1

75 Jakub Sipek 3:1

50 Jan Urbanek 2:1

27 Benjamin Steininger 1:1

9 Tobias Wallner 1:0

