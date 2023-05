Torreiches Unentschieden zwischen Kautzen und Rappottenstein

Details Samstag, 13. Mai 2023 00:20

1. Klasse Waldviertel: Der USC Jungwirth Rappottenstein hatte sich vor rund 80 Besuchern bereits auf die drei Punkte gefreut, musste sich letztlich jedoch beim Ergebnis von 4:4 mit lediglich einem begnügen. Mit einem respektablen Unentschieden trennte sich der Gast vom Favoriten. Der USV Kautzen hatte den USC Rappottenstein im Hinspiel klar dominiert und am Ende deutlich mit 7:2 gesiegt.

Rappottenstein erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Benjamin Wagner traf in der vierten Minute zur frühen Führung. Nur drei Minuten später wurde den Gastgebern ein Treffer aberkannt. Pavel Bolina erhöhte für den USC Jungwirth Rappottenstein mit dem zweiten Torschuss auf 2:0 (27.). Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung des USC Rappottenstein in die Kabine. Jiri Michalec baute den Vorsprung von Rappottenstein in der 56. Minute sogar auf 3:0 aus. Mit schnellen Toren von Daniel Kainz (77.) und Karel Holzepl (79.) schlug Kautzen innerhalb kurzer Zeit gleich doppelt zu. Mit dem Tor zum 4:2 steuerte Bolina bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (80.). Innerhalb weniger Minuten trafen Kainz (87.) und Mathias Weiss (93., Elfmeter). Damit bewies der USV Kautzen nochmals die Durchschlagskraft der Offensive. Der USC Jungwirth Rappottenstein ließ nach dem Wiederanpfiff stark nach und so erkämpfte sich Kautzen noch ein Unentschieden.

Nach 3:0-Führung nur ein Punkt

Auf zehntem Rang hielt sich der USV Kautzen in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die fünfte Position inne. Das Heimteam bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz sechs. Mit 52 geschossenen Toren gehört Kautzen offensiv zur Crème de la Crème der 1. Klasse Waldviertel. Acht Siege, vier Remis und acht Niederlagen hat der USV Kautzen momentan auf dem Konto.

Der USC Rappottenstein muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Ein Punkt reichte Rappottenstein, um die direkten Abstiegsplätze zu verlassen. Mit nun zwölf Punkten steht der USC Jungwirth Rappottenstein auf Platz zwölf. In der Verteidigung des USC Rappottenstein stimmt es ganz und gar nicht: 62 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Zwei Siege, sechs Remis und 13 Niederlagen hat Rappottenstein derzeit auf dem Konto. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte der USC Jungwirth Rappottenstein nur vier Zähler.

Kautzen hat nächste Woche die USV Brand-Nagelberg zu Gast. Am 20.05.2023 empfängt der USC Rappottenstein in der nächsten Partie den SC Hartl Haus Echsenbach.

1. Klasse Waldviertel: USV Kautzen – USC Jungwirth Rappottenstein, 4:4 (0:2)

93 Mathias Weiss 4:4

87 Daniel Kainz 3:4

80 Pavel Bolina 2:4

79 Karel Holzepl 2:3

77 Daniel Kainz 1:3

56 Jiri Michalec 0:3

27 Pavel Bolina 0:2

4 Benjamin Wagner 0:1

