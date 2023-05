Der USC Hartl Haus erringt drei wichtige Punkte beim USC Rappottenstein

Details Sonntag, 21. Mai 2023 00:05

1. Klasse Waldviertel: Der SC Hartl Haus erreichte vor 100 Besuchern einen 2:1-Erfolg bei Rappottenstein. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Im Hinspiel waren beide Mannschaften mit einem 2:2-Unentschieden auseinandergegangen.

Der USC Jungwirth Rappottenstein erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Benjamin Wagner traf in der sechsten Minute zur frühen Führung der Gastgeber. Wagner schlug vor der Pause zum zweiten Mal zu - doch ins falsche Tor. Der Abwehrspieler lenkte den Ball ins eigene Tor und bescherte Hartl Haus den 1:1-Ausgleich (37.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat. Der SC Hartl Haus Echsenbach hatte das bessere Ende für sich und Salih Önsoy markierte das 2:1 (85.). Letztlich nahmen die Gäste gegen den direkten Abstiegskonkurrenten wichtige Punkte mit und trugen einen Sieg davon.

Wichtiger Sieg im Abstiegskampf

Der USC Rappottenstein muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Im Angriff weist der Gastgeber deutliche Schwächen auf, was die nur 28 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Rappottenstein musste sich nun schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der USC Jungwirth Rappottenstein insgesamt auch nur zwei Siege und sechs Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam der USC Rappottenstein auf insgesamt nur vier Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Der SC Hartl Haus bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, acht Unentschieden und zehn Pleiten. Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der Hartl Haus ungeschlagen ist.

Der SC Hartl Haus Echsenbach setzte sich mit diesem Sieg von Rappottenstein ab und nimmt nun mit 17 Punkten den zwölften Rang ein, während der USC Jungwirth Rappottenstein weiterhin zwölf Zähler auf dem Konto hat und den 13. Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Sonntag trifft der USC Rappottenstein auf den SCU Koller Nondorf, der SC Hartl Haus spielt am selben Tag gegen den USV Gastern.

1. Klasse Waldviertel: USC Jungwirth Rappottenstein – SC Hartl Haus Echsenbach, 1:2 (1:1)

85 Salih Oensoy 1:2

37 Eigentor durch Benjamin Wagner 1:1

6 Benjamin Wagner 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei