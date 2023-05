Tore am laufenden Band für Kautzen gegen Litschau

Details Samstag, 27. Mai 2023 00:04

1. Klasse Waldviertel: Mit 2:6 verlor der USC Litschau am vergangenen Freitag vor 170 Zuschauern deutlich gegen Kautzen. Der USV Kautzen erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Das Hinspiel hatte der USC Sparkasse Litschau deutlich mit 4:1 für sich entschieden.

Die Gäste gerieten schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Daniel Kainz das schnelle 1:0 für Kautzen erzielte. Doppelpack für den USV Kautzen: Nach seinem ersten Tor (13.) markierte Ondrej Tomovic wenig später seinen zweiten Treffer (16.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Daniel Eichinger in der 19. Minute zum 3:1. Die Hintermannschaft des USC Litschau ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Mit dem 4:1 von Tomovic für Kautzen war das Spiel eigentlich schon entschieden (56.). Den Vorsprung des Gastgebers ließ Kainz in der 70. Minute anwachsen. Vit Brabec beförderte das Leder zum 2:5 des USC Sparkasse Litschau in die Maschen (77.). Gregor Neuwirth gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den USV Kautzen (89.). Letztlich feierte Kautzen gegen den USC Litschau nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Dreimal Tomovic

Der USV Kautzen klettert nach diesem Spiel auf den sechsten Tabellenplatz. Offensiv konnte Kautzen in der 1. Klasse Waldviertel kaum jemand das Wasser reichen, was die 64 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Zehn Siege, vier Remis und neun Niederlagen hat der USV Kautzen derzeit auf dem Konto.

Die Anfälligkeit der eigenen Defensive ist das Hauptmanko beim USC Sparkasse Litschau. Die mittlerweile 68 Gegentreffer sind der negative Bestwert in der Liga. Kurz vor Saisonultimo bekleidet der USC Litschau den zehnten Rang des Klassements. Der USC Sparkasse Litschau kassiert weiterhin fleißig Niederlagen, deren Zahl sich mittlerweile auf 13 summiert. Ansonsten stehen noch acht Siege und zwei Unentschieden in der Bilanz. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte der USC Litschau die fünfte Pleite am Stück.

Am kommenden Sonntag trifft Kautzen auf den USV Raika Dobersberg, der USC Sparkasse Litschau spielt tags zuvor gegen den SC Hartl Haus Echsenbach.

1. Klasse Waldviertel: USV Kautzen – USC Sparkasse Litschau, 6:2 (3:1)

89 Gregor Neuwirth 6:2

77 Vit Brabec 5:2

70 Daniel Kainz 5:1

56 Ondrej Tomovic 4:1

19 Daniel Eichinger 3:1

16 Ondrej Tomovic 3:0

13 Ondrej Tomovic 2:0

10 Daniel Kainz 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei