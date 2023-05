Dobersberg siegt beim USV Brand-Nagelberg deutlich

Details Sonntag, 28. Mai 2023 00:05

1. Klasse Waldviertel: Brand-Nagelberg konnte dem USV Dobersberg nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel vor über 160 Zuschauern mit 1:4. Die Überraschung blieb aus: Gegen Dobersberg kassierte die USV Brand-Nagelberg eine deutliche Niederlage. Das Hinspiel hatte der USV Raika Dobersberg für sich entschieden und einen 4:2-Sieg gefeiert.

Der Tabellenführer ging vor 166 Zuschauern in Führung. Michael Schmitmaier war es, der in der zwölften Minute zur Stelle war. In der 34. Minute brachte Manuel Daschl den Ball im Netz des Gasts unter und stellte auf 1:1. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte Stefan Datler auf Seiten des USV Dobersberg das 2:1 (43.). Dobersberg führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Martin Rejman brachte den Ball zum 3:1 zugunsten des USV Raika Dobersberg über die Linie (56.). Rene Wendl schraubte das Ergebnis in der 70. Minute mit dem 4:1 für den USV Dobersberg in die Höhe. Unter dem Strich verbuchte Dobersberg gegen Brand-Nagelberg einen 4:1-Sieg.

Dobersberg feiert den Titel

Die USV Brand-Nagelberg ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal vier Punkte fuhr der Gastgeber bisher ein. Kurz vor Saisonultimo bekleidet Brand-Nagelberg den elften Rang des Klassements. Insbesondere an vorderster Front liegt bei der USV Brand-Nagelberg das Problem. Erst 27 Treffer markierte Brand-Nagelberg – kein Team der 1. Klasse Waldviertel ist schlechter. Fünf Siege, sieben Remis und elf Niederlagen hat die USV Brand-Nagelberg derzeit auf dem Konto.

Nach 22 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für den USV Raika Dobersberg 61 Zähler zu Buche. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden des USV Dobersberg ist die funktionierende Defensive, die erst 23 Gegentreffer hinnehmen musste.

Dobersberg wandert mit nun 61 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt von Brand-Nagelberg gegenwärtig trist aussieht.

Die USV Brand-Nagelberg ist am kommenden Freitag zu Gast beim 1. SV Appel Vitis. Der USV Raika Dobersberg ist am Montag auf Stippvisite beim SV Weitra.

1. Klasse Waldviertel: USV Brand-Nagelberg – USV Raika Dobersberg, 1:4 (1:2)

70 Rene Wendl 1:4

56 Martin Rejman 1:3

43 Stefan Datler 1:2

34 Manuel Daschl 1:1

12 Michael Schmitmaier 0:1

