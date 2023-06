Windigsteig holt gegen Schwarzenau Unentschieden

Details Samstag, 03. Juni 2023 00:07

1. Klasse Waldviertel: Im Spiel des SV Windigsteig gegen den ESV Schwarzenau gab es vor 200 Besuchern Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten des ESV Schwarzenau gestanden. Die 90 Minuten zeigten jedoch, dass Schwarzenau der Favoritenrolle nicht gerecht wurde. Im Hinspiel war den Gästen in einem Match auf Augenhöhe ein 2:1-Sieg geglückt.

Der ESV Schwarzenau erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Michael Bauer traf per Kopf in der fünften Minute zur frühen Führung. Daniel Lerch übernahm einen Pass von Andre Sindlgruber und schoss für Windigsteig in der 18. Minute das erste Tor. Lukas Merkl versenkte den Ball in der 36. Minute im Netz des Tabellenletzten und stellte auf 2:1. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (45.) traf Firas Bulliqi zum Ausgleich für die Heimmannschaft. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Der SV Windigsteig musste den Treffer von Jaroslav Kubat zum 3:2 hinnehmen (55.). Der Treffer, der Bulliqi in der 90. Minute gelang, bescherte seiner Mannschaft kurz vor dem Ende noch den Ausgleich. Am Schluss sicherte sich Windigsteig gegen den ESV Schwarzenau einen Zähler.

Immerhin ein Punkt: Bulliqi trifft zum Unentschieden

Der SV Windigsteig muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Mit erschreckenden 73 Gegentoren stellt Windigsteig die schlechteste Abwehr der Liga. Die vergangenen Spiele waren für den SV Windigsteig nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits vier Begegnungen zurück.

Ein Punkt reichte Schwarzenau, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun 37 Punkten steht der ESV Schwarzenau auf Platz fünf. Nur einmal ging der ESV Schwarzenau in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Nächster Prüfstein für Windigsteig ist auf gegnerischer Anlage der USV Raxendorf (Samstag, 19:00 Uhr). Tags zuvor misst sich Schwarzenau mit dem USC Jungwirth Rappottenstein (19:30 Uhr).

1. Klasse Waldviertel: SV Windigsteig – ESV Schwarzenau, 3:3 (2:2)

90 Firas Bulliqi 3:3

55 Jaroslav Kubat 2:3

45 Firas Bulliqi 2:2

36 Lukas Merkl 1:2

18 Daniel Lerch 1:1

5 Michael Bauer 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei