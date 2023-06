SV Weitra bleibt gegen Litschau nur der Ehrentreffer

Details Samstag, 17. Juni 2023 00:02

1. Klasse Waldviertel: Auf dem Papier der Favorit, auf dem Platz der Unterlegene: der SV Weitra patzte beim USC Sparkasse Litschau vor 160 Besuchern überraschend deutlich mit 1:4. Der USC Litschau hat mit dem Sieg über den SV Weitra einen Coup gelandet. Im Hinspiel hatte Weitra für klare Verhältnisse gesorgt und einen 4:1-Sieg verbucht.

Fabian Fritz brachte sein Team in der achten Minute nach vorn. Benjamin Hofbauer erhöhte den Vorsprung des USC Sparkasse Litschau nach 30 Minuten auf 2:0. Daniel Kavka brachte den Gastgeber in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (38.). Das überzeugende Auftreten des USC Litschau fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. Für das 4:0 des USC Sparkasse Litschau sorgte Fritz, der in Minute 69 zur Stelle war. Jiri Novotny gelang in der Nachspielzeit noch der Ehrentreffer für den SV Weitra (91.). Nach abgeklärter Leistung blickte der USC Litschau auf einen klaren Heimerfolg über den Gast.

Versöhnlicher Saisonabschluss für Litschau

Der USC Sparkasse Litschau beendet die Saison auf Platz neun – einer Position im tabellarischen Niemandsland. Mit 73 Gegentoren gab die Hintermannschaft des USC Litschau in dieser Spielzeit ein ziemlich betrübliches Bild ab. Der USC Sparkasse Litschau schnitt insgesamt mäßig ab. Neun Siege und vier Remis stehen 13 Niederlagen gegenüber.

Nachdem der SV Weitra in diesem Jahr oben mitmischte, will man in der nächsten Saison richtig angreifen. In der Offensive rief Weitra in 26 Spielen nur eine mäßige Leistung ab. 58 Treffer sind eine ausbaufähige Bilanz. Im gesamten Saisonverlauf holte der SV Weitra zwölf Siege und sechs Remis und musste nur acht Niederlagen hinnehmen.

1. Klasse Waldviertel: USC Sparkasse Litschau – SV Weitra, 4:1 (3:0)

91 Jiri Novotny 4:1

69 Fabian Fritz 4:0

38 Daniel Kavka 3:0

30 Benjamin Hofbauer 2:0

8 Fabian Fritz 1:0

