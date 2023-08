Albrechtsberg schlägt Weitra deutlich

Details Sonntag, 13. August 2023 00:04

1. Klasse Waldviertel: In der neuen Saison kam es in der ersten Runde vor 80 Besuchern zum Duell zwischen dem SV Weitra und dem SV Albrechtsberg. Gegen den SV Albrechtsberg holte sich der SV Weitra eine 1:5-Schlappe ab.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Albrechtsberg bereits in Front. Michal Krcmarik markierte in der dritten Minute die Führung. Der SV Weitra brauchte den Ausgleich, aber die Führung des SV Albrechtsberg hatte bis zur Pause Bestand.

Klarer Auswärtsdreier

Fünf Minuten nach dem die Seiten getauscht waren, kamen die Heimsichen zum Ausgleich. Felix Rozliwka versenkte den Ball in der 50. Minute im Netz von Albrechtsberg. Doch dann drehten die Gäste richtig auf. Lukas Krcmarik brachte den Ball zum 2:1 zugunsten des Gasts über die Linie (63.). Das 3:1 für den SV Albrechtsberg stellte Michal Krcmarik sicher. In der 84. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. Für das 4:1 von Albrechtsberg sorgte Lukas Krcmarik, der in Minute 90 zur Stelle war. Kurz darauf traf Jakub Kuznik in der Nachspielzeit für den SV Albrechtsberg (93.). Ein starker Auftritt ermöglichte Albrechtsberg am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Weitra.

Am kommenden Sonntag tritt der SV Weitra beim SCU Koller Nondorf an, während Albrechtsberg einen Tag zuvor den USC Sparkasse Litschau empfängt.

1. Klasse Waldviertel: SV Weitra – SV Albrechtsberg, 1:5 (0:1)

93 Jakub Kuznik 1:5

90 Lukas Krcmarik 1:4

84 Michal Krcmarik 1:3

63 Lukas Krcmarik 1:2

50 Felix Rozliwka 1:1

3 Michal Krcmarik 0:1

