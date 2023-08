Nondorf bleibt beim USV Kautzen nur der Ehrentreffer

Details Sonntag, 13. August 2023 00:28

1. Klasse Waldviertel: Vor rund 70 Besuchern trafen sich in Runde eins der neuen Saison der USV Kautzen und der SCU Koller Nondorf zum ersten Kräftemessen. Kautzen kam gegen Nondorf zu einem klaren 4:1-Erfolg.

Nach vier Minuten fanden die Heimsichen die erste gute Chance vor. Praktisch im gegenzug klopften auch die Gäste das erste Mal an. In der achten Minute ging der USV Kautzen in Front. Daniel Kainz war es, der vor 70 Zuschauern zur Stelle war und zum 1:0 abstaubte. In der 32. Minute erhöhte Daniel Fasching auf 2:0 für den Gastgeber. Mit der Führung für Kautzen ging es in die Halbzeitpause.

Kautzen souverän zum Heimsieg

Für ruhige Verhältnisse sorgte Dominik Zuba, als er per Strafstoß das 3:0 für den USV Kautzen besorgte (48.). Benedikt Bauer legte in der 72. Minute zum 4:0 für Kautzen nach. In der Schlussphase gelang Benjamin Steininger noch der Ehrentreffer für den SCU Koller Nondorf (79.). Gegen Ende der Begegnung ging es noch einmal heiß her, als Alexander Bruckner vom Gast mit der Roten Karte (Beleidigung) vorzeitig in die Kabine geschickt wurde (87.). Letztlich fuhr der USV Kautzen einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Kautzen stellt sich am Samstag (17:00 Uhr) beim SC St. Martin vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt Nondorf den SV Weitra.

1. Klasse Waldviertel: USV Kautzen – SCU Koller Nondorf, 4:1 (2:0)

79 Benjamin Steininger 4:1

72 Benedikt Bauer 4:0

48 Dominik Zuba 3:0

32 Daniel Fasching 2:0

8 Daniel Kainz 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei