USV Gastern holt gegen Vitis den ersten Saisonsieg

Details Sonntag, 20. August 2023 00:01

1. Klasse Waldviertel: Vor rund 220 Zuschauern ging am Samstagnachmittag das Duell des USV Gastern und des 1. SV Vitis über die Bühne. Der USV Gastern errang am Samstag einen 4:2-Sieg über den 1. SV Appel Vitis.

Der 1. SV Vitis geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Michael Polt per Kopf das schnelle 1:0 für den USV Gastern erzielte. Gasterns Jürgen Höbinger traf etwas später per Elfmeter zum 2:0 (18.). In Minute 29 gelang den Heimsichen beinahe der dritte Treffer, doch Keeper Lukas Janda konnten den Ball gerade noch über das Tor lenken. Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (42.) erzielte Philipp Biedermann für die Gastgeber das 3:0.

Tor, Toor, Tooor für USV Gastern zum 2:0 Faul an Martin Jasansky im Strafraum . Den Elfmeter verwertet die Nr. 9 Jürgen Höbinger eiskalt ins Tor !! Erich Hoffmann, Ticker-Reporter

Der USV Gastern hatte die Chancen genutzt und blickte zur Pause auf einen deutlichen Vorsprung.

Jasansky macht den Deckel drauf

In der 47. Minute brachte Jan Urbanek per Elfmeter das Netz für Vitis zum Zappeln und stellte auf 3:1. Raphael Alois Bruckner beförderte nach einem Eckball das Leder zum 2:3 des Gasts in die Maschen (51.). Kurz vor Ultimo war noch Martin Jasansky zur Stelle und zeichnete für das vierte Tor des USV Gastern verantwortlich (81.). Schlussendlich verbuchte Gastern gegen den 1. SV Appel Vitis einen überzeugenden Heimerfolg.

Tor, Toor, Tooor für USV Gastern zum 4:2 verlängerter Kofball von der Nr: 9 auf die Nr: 15 Martin Jasansky und dieser überspielt den Tomann und netzt ein !! Erich Hoffmann, Ticker-Reporter

Beim USV Gastern stehen in dieser Saison höhere Ziele auf der Agenda, nachdem man in der abgelaufenen Spielzeit einen Platz hinter dem Aufstiegsrang landete. Der USV Gastern machte in der Tabelle einen Satz und findet sich auf Rang zwei wieder.

In der letzten Abschlusstabelle landete der 1. SV Vitis mit 45 Punkten auf dem dritten Platz. Mit drei Punkten auf der Habenseite steht Vitis derzeit auf dem siebten Rang.

Gastern hat nun den ersten Saisonsieg eingefahren. Vorher hatte man einmal die Punkte geteilt.

Am kommenden Sonntag tritt der USV Gastern beim SC Hartl Haus Echsenbach an, während der 1. SV Appel Vitis zwei Tage zuvor den SV Albrechtsberg empfängt.

1. Klasse Waldviertel: USV Gastern – 1. SV Appel Vitis, 4:2 (3:0)

81 Martin Jasansky 4:2

51 Raphael Alois Bruckner 3:2

47 Jan Urbanek 3:1

42 Philipp Biedermann 3:0

18 Juergen Hoebinger 2:0

8 Michael Polt 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.