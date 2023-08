Der SC Hartl Haus verliert beim SV Waldhausen (NÖ)

Details Montag, 21. August 2023 00:01

1. Klasse Waldviertel: Vor 200 Zuschauern tarfen sich am Sonntag der SV Waldhausen und der SC Hartl Haus. Der SC Hartl Haus Echsenbach hat den Saisonstart verpatzt: Mit der 0:2-Niederlage gegen den SV Waldhausen (NÖ) lautet der triste Ertrag zwei Pleiten am Stück.

Lange Zeit blieb es bei der Nullnummer in Waldhausen. Kurz vor der Pause stellte der Referee noch Mohamed Ali Ben Hadj Amor vom SC Hartl Haus mit Gelb-Rot (42.,43., Unsportlichkeit) vom Platz. Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften.

Drei Platzverweise für Hartl Haus

Tomas Kirchner brachte Hartl Haus per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 50. und 87. Minute vollstreckte. Durch den Platzverweis von Julian Homolka geriet der Gast in der 54. Minute in doppelte Unterzahl. Jetzt würde es ein Ding der Unmöglichkeit werden, hier noch ein Pünktchen zu ergattern. Das I-Tüpfelchen auf den enttäuschenden Auftritt des SC Hartl Haus Echsenbach setzte Thomas Michael Scheibelberger, der in der 78. Minute die Ampelkarte für sich reklamierte. Schließlich sprang für den SV Waldhausen gegen den SC Hartl Haus ein Dreier heraus.

Waldhausen macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position drei. Für die Heimmannschaft steht nun der erste Sieg in dieser Saison zu Buche, nachdem die Bilanz vorher ein Remis aufwies.

Hartl Haus schloss die vergangene Spielzeit auf Platz zwölf mit 22 Punkten ab.

Der SV Waldhausen (NÖ) tritt am kommenden Sonntag beim UFC Lokomotive Langschlag an, der SC Hartl Haus Echsenbach empfängt am selben Tag den USV Gastern.

1. Klasse Waldviertel: SV Waldhausen (NÖ) – SC Hartl Haus Echsenbach, 2:0 (0:0)

87 Tomas Kirchner 2:0

50 Tomas Kirchner 1:0

