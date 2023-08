SV Waldhausen krallt sich bei Lok Langschlag die Tabellenspitze

Details Montag, 28. August 2023 00:01

1. Klasse Waldviertel: Rund 150 Zuschauer kamen am Sonntag nach Langschlag um beim Spiel zwischen dem UFC Lok Langschlag und dem SV Waldhausen dabei zu sein. Der SV Waldhausen (NÖ) erreichte einen 4:0-Erfolg beim UFC Lokomotive Langschlag.

In der ersten Halbzeit stand lange Zeit auf beiden Seiten der Anzeigetafel die Null. Ehe es in die Kabinen ging, markierte aber Julian Zellhofer das 1:0 für den SV Waldhausen (45.). Die Pausenführung des Spitzenreiters fiel knapp aus.

Platzverweis und drei Gegentore

Der Schiedsrichter schickte David Reif vom UFC Lok Langschlag mit Rot zum Duschen (50., Torchancenverhinderung). Das 2:0 von Waldhausen bejubelte Daniel Gutmann (51.), nachdem er den fälligen Strafstoß verwandelte. Für das 3:0 des Gasts sorgte Valentin Grabovac, der in Minute 65 zur Stelle war. Gutmann besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für den SV Waldhausen (NÖ) (77.). Ein starker Auftritt ermöglichte dem SV Waldhausen am Sonntag einen ungefährdeten Erfolg gegen Langschlag.

Der UFC Lokomotive Langschlag bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel. In dieser Saison sammelte die Heimmannschaft bisher einen Sieg und kassierte zwei Niederlagen.

Die errungenen drei Zähler gingen für Waldhausen einher mit der Übernahme der Tabellenführung.

Am Sonntag empfängt der UFC Lok Langschlag den USV Raxendorf. Der SV Waldhausen (NÖ) erwartet am Freitag den USV Gastern.

1. Klasse Waldviertel: UFC Lokomotive Langschlag – SV Waldhausen (NÖ), 0:4 (0:1)

77 Daniel Gutmann 0:4

65 Valentin Grabovac 0:3

51 Daniel Gutmann 0:2

45 Julian Zellhofer 0:1

