SV Ratzersdorf hat sich als Mannschaft hohe Ziele gesteckt

In der 1. Klasse West-Mitte hat sich der SV Ratzersdorf zum Auftakt der Rückrunde mit einem immens wichtigen 1:0-Sieg gegen den Kontrahenten aus Gerersdorf belohnt. Die Elf von Trainer Stefan Geissenberger schob sich damit ein Stückchen Richtung Mittelfeld, so ganz kann man die hinteren Plätze aber wohl dennoch nicht aus den Augen lassen. Der Ratzersdorfer Neo-Coach – Geissenberger stieß erst gegen Ende der Herbstsaison zum Verein – konnte den Winter nützen, um erstmals länger mit der Mannschaft zusammenzuarbeiten. Man darf sohin gespannt sein, wohin der weitere Weg das Gespann noch führen wird. Ligaportal hat mit dem Trainer gesprochen.

Ligaportal: Herr Geissberger, wie lautet Ihr Fazit zum Rückrundenauftakt?

Stefan Geissberger: Grundsätzlich darf man sich, was die Punkte betrifft, natürlich nicht beschweren, zumal wir gleich mit einem Sieg reingestartet sind. Natürlich hat betreffend der spielerischen Linien viel noch nicht gepasst, was aber auch klar ist, das erste Spiel ist immer schwierig, da noch niemand weiß, wo er steht, schlussendlich war das Glück auf unserer Seite, wir haben die Partie über den Kampf entschieden.

Ligaportal: Mit der Vorbereitung sind Sie auch zufrieden?

Stefan Geissberger: Es war so, dass ich in der Herbstsaison interimistisch vier Partien übernommen habe, wo ich natürlich das Spiel gegen den Ball angelegt habe, man kann in vier Partien aber nicht viel bewirken. Die Winterpause hat jetzt Zeit geboten, die Dinge reinzubringen, wie ich sie mir vorstelle, sei es etwa in den verschiedenen Phasen des Spiels. Wir haben durch Transfers auch Qualität dazubekommen und sind, was das Spiel mit dem Ball betrifft, auch schon um einiges besser. Natürlich besteht noch viel Luft nach oben, das braucht noch seine Zeit, und ich bin mir sicher, dass das in den nächsten Wochen noch greifen wird.

Ligaportal: Mit welcher Zielsetzung geht man ins Frühjahr?

Stefan Geissberger: Natürlich ist es so, dass wir da hinten drin sind, was nicht unser Anspruch sein darf, was auch nicht mein Anspruch ist. Wir wollen so viele Punkte wie möglich holen, dami wir so schnell wie möglich hinten rauskommen. Wir haben unsere Ziele in der Mannschaft definiert, haben sie sehr hoch gesteckt, wir wollen in jeder Partie unsere Punkte mitnehmen und schauen, was dann am Schluss dabei herausschaut.

Ligaportal: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel, welche Art von Aufgabe kommt am nächsten Spieltag auf Ihre Mannschaft zu?

Stefan Geissberger: Wir spielen nun gegen Mank und fahren auf jeden Fall dort hin, um einen Sieg einzufahren. Sie sind natürlich, wie es momentan aussieht, ein direkter Konkurrent. Ich bin eigentlich sehr zuversichtlich, ja eigentlich sicher, dass wir jetzt nach dem Sieg gegen Gerersdorf in der 94. Minute den Schwung mitnimmt und mit breiter Brust hinfährt, weil man schon halbwegs weiß, wo man steht. Wir spielen auf einem großen Platz, das ist normalerweise eine super Anlage, um dort zu spielen.

