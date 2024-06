SV Karlstetten/Neidling: Vizemeister will wieder vorne mitspielen!

In der abgelaufenen Saison wurde der SV Karlstetten/Neidling Vizemeister in der 1. Klasse West-Mitte mit 51 Punkten. Das bedeutet zugleich die beste Platzierung seit dem Abstieg aus der Gebietsliga West 2015/16. Nur am Aufsteiger der Vorsaison, dem FC Purkersdorf, gab es kein Vorbeikommen. Schlussendlich landete man sechs Punkte hinter dem Meister. Dennoch kann man mit der vergangenen Spielzeit sehr zufrieden sein. Im Hinblick auf die anstehende Saison will man die guten Leistungen bestätigen und noch mehr Konstanz an den Tag legen.

Eine fast perfekte Saison

Aber wie zufrieden ist der Trainer der Mannschaft, Andreas Heher, rückblickend auf die vergangene Saison? "Ich bin grundsätzlich zufrieden, es war eine fast perfekte Saison, hat der Verein doch in den letzten Jahren immer wieder um den Abstieg gespielt." Wäre vielleicht noch mehr möglich gewesen? Auch hier hat Coach Heher eine klare Meinung. "Ja definitiv, wir waren gegen Kirchberg überlegen und in Führung. Sind dann ohne Punkte nach Hause gefahren, und die Woche darauf gab es die bittere Heimniederlage gegen Leonhofen. Das war unser Todesstoß."

Alle ziehen an einem Strang

Die Stimmung im Verein ist hervorragend, sicher auch der umgebauten und modernisierten Sportanlage geschuldet. Auch die Zuschauerzahlen sind stark angestiegen. "Wir haben um etwa 50% mehr Leute am Platz, sicher auch wegen dem sportlichen Erfolg", so Heher.

Torschützenkönig verlässt den Verein

Robert Vanis setzte sich gemeinsam mit Hofstettens Michael Grossmann die Torjägerkrone auf, erzielte 19 Treffer für den SV Karlstetten/Neidling. Der Slowake wird den Verein verlassen. An Interessenten wird es sicherlich nicht mangeln. Neu zum Team stoßen werden Vedat Ibrahimi vom SC St. Pölten für die Außenbahn und Rufi Jusufi von Traismauer, der universell einsetzbar ist. Beide Spieler kennt Heher aus früheren Trainerstationen.

Auch ein junger Tormann soll kommen, und sich mit Nils Eric Graschopf um den Stammplatz duellieren. "Wir wollen die Trainingsbeteiligung erhöhen, und das System etwas umstellen, um die Mannschaft variabler zu machen. Derzeit gibt es keine verletzten Spieler, somit steht der Vorbereitung am 11. Juli nichts im Wege", so Heher. Auch die neuen Spieler werden schon mit dabei sein.

Top 3 als Saisonziel

Auch wenn der Abgang von Robert Vanis schmerzt, will man nächste Saison auf keinen Fall die Ansprüche reduzieren. Man will so lange wie möglich oben mitspielen, und unter den Top 3 sein. "Wir wollen die Saison bestätigen und gegen vermeintlich schwächere Gegner müssen wir spielbestimmender sein. Es geht um diesen Ticken mehr."

Wer steht am Ende ganz oben?

Wer sind die potenziellen Meisterkanditaten für den Karlstetten-Coach? "Natürlich wird Obergrafendorf wieder vorne dabei sein. Auch Pottenbrunn hat eine junge, spielstarke Mannschaft. Gerersdorf wird sich auch verbessern, das hat man in den letzten Spielen schon gesehen. Bei Maria Anzbach muss man schauen, sie konnten die Leistungsträger halten."