1. Klasse West-Mitte: Beliebtester “tipgame.com” Spieler der Saison 23/24 ist...

1. Klasse West-Mitte

Details Montag, 15. Juli 2024 18:33

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2023/2024. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung neuerlich grandios war. Österreichweit wurden in sechs Wochen über 2,6 (!) Millionen Stimmen abgegeben! Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene. Jene drei Spieler, die österreichweit die meisten Stimmen sammelten, mögen sich bitte umgehend per E-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein. wenden.

Beliebtester Spieler der Saison 23/24 ist...

Fabian Datzreiter (FC Ober-Grafendorf)

Endergebnis:



1. Fabian Datzreiter (FC Ober-Grafendorf / 11022 Stimmen)

2. Manuel Adl (SKVg Pottenbrunn / 3822 Stimmen)

3. Patrick Brachner (FC Leonhofen / 1428 Stimmen)

4. Raphael Vorstandlechner (FC Ober-Grafendorf / 1011 Stimmen)

5. David Zofall (FC Kapelln / 158 Stimmen)

6. Thomas Decker (SPU Hofstetten-G. / 129 Stimmen)

7. Michael Lindner (SV Ratzersdorf / 102 Stimmen)

8. Gabriel Radic (SC St.Pölten Union Landhaus / 91 Stimmen)

9. Fabian Diendorfer (FC Ober-Grafendorf / 65 Stimmen)

10. Zourab Baki (SKVg Pottenbrunn / 37 Stimmen)

