Coach Andreas Heher analysiert den zweiten Platz des SV Karlstetten und blickt auf die Ziele für die Saison 2024/25

Der SV Karlstetten beendete am zweiten Platz die Saison 2023/23 in der 1. Klasse West/Mitte. Folglich ist man sehr zufrieden und trauert keineswegs dem Nicht-Aufstieg hinterher. Der Umbau des Vereinsgeländes und des Stadion wirke sich laut Trainer Heher sehr gut auf die Mannschaft aus. Dieser beschreibt auch die Transfersituation und die Ziele für die kommende Saison von der Mannschaft aus Karlstetten.

Ligaportal: Herr Heher, wie zufrieden ist man mit der Endplatzierung des SV Karlstetten in der 1. Klasse West/Mitte?

Herr Heher: Natürlich sind wir sehr zufrieden mit dem zweiten Platz. Wenn man in so einer Liga ganz vorne mitspielt, ist das ein Zeichen von eine gewissen Qualität. Unser Ziel war es auf Einem der ersten drei Plätzen zu stehen und das haben wir genauso erreicht. Lediglich die Konsequenz gegen vermeintlich schwächere Gegner lässt sich kritisieren. Wir wollen in der kommenden Saison versuchen derartige Spiele besser zu kontrollieren und unser Spiel durchzuziehen.

Ligaportal: Wie ist die Stimmung bei den Spielern und auch generell im Verein derzeit?

Herr Heher: Es sind alle sehr zufrieden derzeit. Dies ist jedoch nicht nur der sehr guten Leistung aus der vorherigen Saison geschuldet. Auch der Stadionumbau wirkt sich vereinsintern sehr gut aus und somit blicken wir voller Vorfreude auf die kommende Saison.

Ligaportal: Ist nach einem zweiten Platz nun der Meistertitel das neue Ziel?

Herr Heher: Unser Ziel ist es, diese Leistung zu bestätigen und wieder vorne dabei zu sein. Natürlich würden wir einen Meistertitel begrüßen, aber wir werden nicht alles dafür tun. Wir wollen das Rennen um den Meister so lange wie mögliche offenhalten und wenn es sich ergibt, dann sind wir natürlich sehr glücklich. Vielmehr gilt es langsam die jungen Spieler in der Kampfmannschaft heranzuführen und sie immer mehr einzubinden.

Ligaportal: Gibt es Veränderungen im Mannschaftskader nach der vergangenen Transferperiode?

Herr Heher: Unser Stürmer hat uns vor kurzer Zeit verlassen und somit hatten wir Handlungsbedarf in der Offensive. Wir konnten einen Spieler in der Zentrale verpflichten, der auch offensiv ausgerichtet ist und auch einen Spieler für den Flügel. Weiters haben wir einen jungen Zweier Tormann zu uns holen können, gemeinsam mit einem Youngster aus Statzendorf.

