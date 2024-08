FC Kapelln: Mit Harmonie in der Mannschaft vorne mitspielen

1. Klasse West-Mitte

Details Donnerstag, 29. August 2024 15:00

Der FC Kapelln ist mit sechs Punkten aus den ersten beiden Spielen in der 1. Klasse West-Mitte mehr als im Soll. Die Mannschaft von Trainer Wilhelm Schmircher steht nach zwei Spieltagen auf dem zweiten Platz, konkret verdient hat man sich diesen mit einem 3:0 über Hafnerbach sowie einem 1:0 in Hofstetten. Ligaportal hat die Gelegenheit genutzt und sich mit Mag. Paul Pfeiffer, seines Zeichens sportlicher Leiter des FC Kapelln, ausführlich über den Saisonstart, die Stärken und Schwächen in der Truppe, das Saisonziel sowie den nächsten Gegner unterhalten.

Ligaportal: Herr Mag. Pfeiffer, wie fällt Ihr Fazit zum Saisonstart aus?

Paul Pfeiffer: Naja, wir haben aus zwei Spielen zwei Siege geholt, das heißt, man kann sich natürlich nicht beklagen, es passt, wir sind sehr zufrieden mit diesem Start.

Ligaportal: Wenn wir auf die Mannschaft blicken, wo sehen Sie die Stärken, wo eventuell die Schwächen in der Truppe?

Paul Pfeiffer: Ich denke, dass wir defensiv sehr stabil stehen, das zeichnet uns auch aus. Wir haben kein Gegentor bekommen, was wir noch nicht ganz so gut machen, ist die Chancenverwertung, da wir es oft nicht ganz fertig spielen. Gegen Hofstetten etwa wäre ein höherer Sieg möglich gewesen, wir haben aber halt die Tore nicht gemacht, und dann ist es ein knapper 1:0-Sieg geworden.

Ligaportal: Welches Saisonziel hat man sich in Kapelln konkret gesetzt?

Paul Pfeiffer: Grundsätzlich lautet das Saisonziel von Vereinsseite, mannschaftsintern und vom Trainer – so ist das jedem bekannt – Platz eins bis fünf. Das ist das Ziel, aber wir wollen uns überhaupt nicht festlegen, ob das am Ende vielleicht Platz eins oder Platz fünf wird, der Spielraum ist groß, wir nehmen alles, was kommt. Ich sage einmal, dass wir nach dem guten Saisonstart über den fünften Platz fast enttäuscht wären. Wir sind voll motiviert und glauben, dass die Mannschaft heuer so gut harmoniert, dass es Spaß macht und wir wirklich vorne mitspielen.

Ligaportal: Werfen wir noch einen Blick auf den nächsten Auftritt der Mannschaft. Welche Art von Aufgabe kommt hier auf euch zu?

Paul Pfeiffer: Wir spielen zuhause gegen Pottenbrunn. Das ist für uns erstens ein Derby, da hier viele Bekannte und Freunde von unseren Spielern kicken. Das ist immer recht spannend und eine coole Partie. Wir wissen, dass Pottenbrunn eine sehr junge, dynamische und schnelle Mannschaft ist, die einen guten Fußball spielt, aber ich sage mal, auf unserem Platz daheim und mit unserer Heimstärke sollten wir trotzdem auf einen Dreier spielen können. Ich schätze Pottenbrunn aber schon stärker als unsere bisherigen Gegner ein und glaube, dass das ein sehr schweres Match ist.

