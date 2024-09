FC Leonhofen: "Unsere Stärke ist das Thema Kollektiv"

1. Klasse West-Mitte

Der FC Leonhofen hat in der noch jungen Saison der 1. Klasse West-Mitte bis dato vollends überzeugt. Die Mannschaft von Trainer Joachim Koll siegte zum Auftakt in Ober Grafendorf, eine Woche später auch gegen die USG Alpenvorland, zog dann mit 0:3 in Karlstetten den Kürzeren, um sich am vergangenen Wochenende mit einem klaren 5:0 gegen Ratzersdorf eindrucksvoll zurückzumelden. Alles in allem ergeben die neun geholten Punkte aktuell Rang drei, nur Kapelln und Gerersdorf holten mehr Zähler. Ligaportal hat die Gelegenheit genutzt und mit Leonhofens Coach Joachim Koll über den Saisonstart, das Ziel und die nächste Aufgabe zu plaudern. Dabei wird deutlich, dass man sich in Leonhofen intern klare Ziele gesetzt hat und konsequent an der Erreichung derselben arbeitet.

Ligaportal: Herr Koll, danke, dass Sie sich Zeit für ein Gespräch nehmen. Wie fällt Ihr Fazit zum Saisonstart aus?

Joachim Koll: Grundsätzlich war der Start super, wir sind absolut zufrieden. Das Spiel gegen Karlstetten haben wir gerechterweise verloren, weil wir da wirklich nicht gut waren, in Summe sind wir aber sehr zufrieden.

Ligaportal: Was klappt im Spiel Ihrer Mannschaft schon sehr gut, was noch weniger?

Joachim Koll: Was das Thema Spielaufbau, Ballbesitzphasen betrifft, wie wir unsere Chancen herausspielen – da haben wir schon einen klaren Plan, das trainieren wir, die Jungs haben begriffen, wie wir kicken wollen. Unsere Stärke ist sicher das Thema Kollektiv. Wir haben einerseits eine gute Mischung aus arrivierten und jungen Spielern, haben einen breiten Kader, im Schnitt immer zirka 30 Spieler im Training, die Jungs sind motiviert, und ich glaube, dass wir da gut arbeiten und – wenn wir das Niveau so aufrechterhalten können – ist nach wie vor alles drin.

Ligaportal: Welchem Saisonziel hat man sich in Leonhofen verschrieben?

Joachim Koll: In Wahrheit gibt es bei uns intern ganz klare Ziele und wir schauen von Spiel zu Spiel und wollen jedes gewinnen, dafür trainieren wir dreimal in der Woche, dafür betreiben der gesamte Verein und wir als Trainerteam einen relativ großen Aufwand. Das ist das Ziel, dass wir jedes Spiel gewinnen wollen, und dann schauen wir, was am Ende des Tages herauskommt.

Ligaportal: Das nächste Spiel steht bald bevor, welche Art von Aufgabe kommt hier auf die Mannschaft zu?

Joachim Koll: Bischofstetten ist durchaus einerseits ein kleines Derby für uns, wir wissen, dass wir auf einem kleinen Platz spielen, da wird es sicher in gewissen Zonen schwieriger, das wird sicher eine zweikampfintensive Partie. Ich glaube schon, dass wir die fußballerische Qualität haben, dass wir hier erfolgreich kicken wollen.

