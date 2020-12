1. Klasse West-Mitte: Beliebtester "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020 ist...

Details Montag, 21. Dezember 2020 11:35

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten "hausbauführer.at" Spieler der Herbstsaison 2020. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen sensationelle 2.251.927 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2020 ist... Daniel Heinz (SU St. Veit/Gölsen)

Endergebnis:

1. Daniel Heinz (SU St. Veit/Gölsen / 4627 Stimmen)

2. Christopher Kerschner (USC Mank / 2407 Stimmen)

3. Matthias Daxböck (SU St. Veit/Gölsen / 457 Stimmen)

4. Matthias Langmann (SV Karlstetten / 343 Stimmen)

5. Lukas Mayrhofer (SU St. Veit/Gölsen / 314 Stimmen)

6. Maximilian Pfoser (FC Kapelln / 242 Stimmen)

7. Kevin Pichler (ATSV Schönfeld/T. / 129 Stimmen)

8. Johannes Schelberger (SV Karlstetten / 58 Stimmen)

9. Raphael Barbi (USC Mank / 54 Stimmen)

10. Mark Langstadlinger (FCU Gerersdorf/E. / 53 Stimmen)