"Toller Zusammenhalt" bei der SKVg Pottenbrunn

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Hannes Neumayer, Trainer der SKVg Pottenbrunn, an der Reihe. Seine Mannschaft überwintert in der 1. Klasse West-Mitte nach acht Siegen, vier Remis und nur einer Niederlage mit 28 Punkten auf Rang zwei. Damit wurden die Erwartungen mehr als nur übertroffen. Neumayer, als Spieler mit dem Kremser SC 1988 sensationell österreichischer Cupsieger, holte in Pottenbrunn aber nun auch als Coach das Maximum heraus.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Hannes Neumayer: "Ich denke wir können sehr zufrieden sein. Wir haben unsere Erwartungen bei weitem übertroffen was die Punktezahl und Platzierung betrifft. Zwölf Runden ungeschlagen und ab der zweiten Runde keine Niederlage, gab es in der Vereinsgeschichte so auch noch nie! Wir haben Mannschaften hinter uns gelassen, welche im Vorfeld mit Sicherheit vor uns zu erwarten waren. Innerhalb der Truppe gab es einen tollen Zusammenhalt und eine sehr gute Entwicklung. Die Jungs haben im Training akribisch gearbeitet und in den Spielen versucht an Ihre Grenzen zu gehen. Ich denke darum ist dieses Ergebnis zustande gekommen, mit dem wir sehr gut leben können."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Neumayer: "Auf Grund der Leistungen und daraus resultierenden Platzierung ist die Stimmung natürlich sehr, sehr gut."

Karriereende und Verletzungspause

Ligaportal: Gibt es bereits fixe Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sehen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Neumayer: "Abgänge gibt es soweit keine. Aber leider das Karriereende von Matthias Raab und eine Verletzungspause von Patrick Bauer wegen einer OP. Als Zugang steht Shahir Zeneli (SV Paudorf) fest. Wir werden von der U17 einige Spieler hochziehen um den Kader breiter zu gestalten und somit auf mehreren Positionen einwirken zu können."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Neumayer: "Wir haben im Großen und Ganzen keine längeren Ausfälle gehabt. Unsere Spieler sind gesund und hoffentlich fit für die kommenden Aufgaben. Wir müssen aber leider wie schon erwähnt Patrick Bauer für längere Zeit wegen seiner Knie-OP ersetzen."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Neumayer: "In erster Linie die Nachwuchsspieler in die Kampfmannschaft integrieren und zu festigen, um in Zukunft mit eigenen jungen Spielern gerüstet zu sein. Die Platzierung spielt in dieser Phase für uns keine große Rolle, aber natürlich wollen wir uns im ersten Drittel der Tabelle behaupten. Am Beginn der Meisterschaft war unser Ziel ein einstelliger Tabellenplatz, somit können wir ganz ohne Druck in die Meisterschaft gehen um unsere neuen Ziele zu verwirklichen."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Neumayer: "Ich bin fest davon überzeugt, dass im Frühjahr gespielt wird. Ich denke alle Fußballbegeisterten freuen sich auch schon sehr darauf wieder ihren Sport zu leben."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Neumayer: "Die Titelkandidaten sind meiner Meinung nach Schönfeld und Ober-Grafendorf. Ich gönne es beiden Vereinen und hoffe, dass es bis zum Ende der Meisterschaft spannend bleibt, wobei die Ausgangslage ein wenig mehr für Schönfeld spricht."