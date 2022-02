FC Leonhofen will sich weiterentwickeln

Details Freitag, 18. Februar 2022 07:12

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Matthias Quintus, Sportlicher Leiter beim FC Leonhofen, an der Reihe. Die Mannschaft von Trainer Mag. Manuel Zeilhofer überwintert in der 1. Klasse West-Mitte nach sechs Siegen, vier Remis und drei Niederlagen mit 22 Zählern auf Rang vier. Für die Frühjahrssaison hat man in Leonhofen klare Vorstellungen. "Wir wollen die Position halten. Ein Platz in den Top 5 ist das Ziel. Dazu wollen wir Mannschaft und Spieler weiterentwickeln", bringt es Quintus auf den Punkt.

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Matthias Quintus: "Die Herbstsaison war für uns ein voller Erfolg. Trotz einiger Ausfälle konnten wir unser Ziel erreichen und stehen nach 13 Spielen unter den Top 5. Die Spieler haben sich einzeln sowie als Mannschaft super weiterentwickelt."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Quintus: "Die Stimmung ist super. Jeder fühlt sich wohl und das merkt man im ganzen Verein. Es macht irrsinnigen Spaß mit allen Spielern von der Jugend bis hin zu den Senioren und allen Funktionären zu arbeiten. Man merkt einfach das was weiter geht."

"Stürmer-Position konnte nicht nachbesetzt werden"

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sahen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Quintus: "Wir haben mit Robert Artmayr einen super Ersatz für Dominik Fertl auf der Außenbahn gefunden. Die Stürmer-Position (Niklas Reiterlehner wechselte nach Haitzendorf) konnte nicht nachbesetzt werden. Wir werden hier einiges ausprobieren und die Position mannschaftsintern nachbesetzen. Da hoffen wir natürlich, dass Michael Luger beschwerdefrei bleibt."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Quintus: "Kleinere Blessuren. Jetzt sind wieder alle Spieler fit."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Quintus: "Ich bin überzeugt davon, dass die Saison regulär beendet werden kann und hoffe darauf, dass alle Vereine dieses Ziel verfolgen und so gut es geht die Spiele bestreiten."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Quintus: "Ich sehe Schönfeld klar als Titelkandidat."