SC Ratzersdorf will ins erste Tabellendrittel

Details Montag, 28. Februar 2022 08:32

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Stefan Windl, Trainer des SV Ratzersdorf, an der Reihe. Seine Mannschaft überwintert in der 1. Klasse West-Mitte nach sechs Siegen, zwei Remis und vier Niederlagen mit 20 Zählern auf Rang sechs. Ratzersdorf hat dabei aus der Herbstsaison noch ein Nachtragsspiel gegen Gerersdorf offen. Für die Frühjahrssaison gibt es von Windl eine klare Zielsetzung: "Wir wollen versuchen, uns in das erste Tabellendrittel zu verbessern."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Stefan Windl: "Mit der Punkteausbeute in der Herbstsaison sind wir nicht zufrieden. Wir sind in einigen Spielen nicht an unser Leistungsmaximum herangekommen und haben einige Punkte leichtfertig verschenkt."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Windl: "Die Stimmung im Verein schätze ich als gut ein. Alle Mitwirkenden freuen sich schon wieder auf eine Frühjahrsaison, nach zwei abgesagten Meisterschaften nach dem Jahreswechsel."

"Drei Spieler geholt, um uns in jedem Mannschaftsteil zu verstärken"

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sahen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Windl: "Mit Marco Kaufmann für den Sturm, Sebastian Mucha für das Mittelfeld und Mario Frank für das Tor haben wir drei Neuzugänge in unserem Kader. Wir haben diese Spieler geholt um uns in jedem Mannschaftsteil zu verstärken und um eventuelle Verletzungspausen einiger Spieler besser kompensieren zu können."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Windl: "Im Herbst sind uns einige Leistungsträger aufgrund wochenlanger Verletzungspausen nicht zur Verfügung gestanden. Alle Spieler sind aber seit der ersten Trainingswoche im Jänner voll im Mannschaftstraining und auch wieder matchfit."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Windl: "Im Frühjahr wollen wir versuchen, uns in das erste Tabellendrittel zu verbessern."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Windl: "Ich gehe zu 100% davon aus, dass die Rückrunde vollständig absolviert wird."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Windl: "Als Tabellenführer geht sicherlich Schönfeld als Favorit in die Frühjahrssaison. Sollten sie Schwankungen haben und Punkte liegen lassen, könnten es die dahinterkommenden Mannschaften nochmals spannend machen."