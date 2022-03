USC Markersdorf setzt auf den eigenen Nachwuchs

Details Mittwoch, 02. März 2022 11:00

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Hans Peter Höderl, Sportlicher Leiter des USC Markersdorf, an der Reihe. Die Mannschaft von Trainer Sascha Hoppi überwintert in der 1. Klasse West-Mitte nach fünf Siegen, drei Remis und fünf Niederlagen mit 18 Zählern auf Rang sieben. In Markersdorf kann man auf eine Fußball-Tradition verweisen, die in den Kriegsjahren den LSV (Luftwaffensportverein) in der Saison 1943/44 sogar eine Oberhaus-Saison bescherte. Aktuell kann der USC stolz auf eine tolle Nachwuchsarbeit sein, Höderl zeigt sich davon begeistert: "Unsere Jugendtrainer haben unglaubliche Arbeit geleistet. Wir haben jetzt das Privileg einige Spieler einbauen zu können."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Hans Peter Höderl: "Der Herbst ist nicht ganz nach Wunsch verlaufen. Wir hatten einen Umbruch im Sommer, trotzdem fehlen ein paar Punkte."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Höderl: "Die Stimmung ist gut. Jeder freut sich, dass es wieder los geht."

"Wir brauchten einen Innemverteidiger"

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sahen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Höderl: "Die Abgänge betreffen Christopher Genger (Ziersdorf), Agon Demiri (Böheimkirchen) und Zoltan Varga (Frankenfels). Als Zugang steht Patrik Peniak (SV Wienerwald) fest. Durch den Ausfall von Patrik Wipfler, brauchten wir einen Innenverteidiger."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Höderl: "Patrik Wipfler hat sich im Spiel gegen Ratzersdorf das Kreuzband gerissen. Dieser Ausfall hat uns leider sehr wehgetan. Corona-Fälle hatten wir auch, aber nur wenige."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Höderl: "Es drängen sich zwei unserer Jugendspieler auf. Unsere Jugendtrainer haben in den letzten Jahren unglaubliche Arbeit geleistet. Wir haben jetzt das Privileg einige Spieler aus dem Nachwuchs einbauen zu können. Das funktioniert sehr gut. Die Jungs sind topmotiviert."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Höderl: "Durch den milden Verlauf von Omikron und das Freitesten nach fünf Tagen, glaube ich das die Saison durchgezogen werden kann."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Höderl: "Schönfeld und Obergrafendorf. Es wird spannend werden."