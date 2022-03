Neuer Trainer und neuer Mut beim FC Ober-Grafendorf

Details Mittwoch, 16. März 2022 12:28

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Thomas Baumgartner, neuer Trainer des FC Ober-Grafendorf, an der Reihe. Seine Mannschaft überwintert in der 1. Klasse West-Mitte nach acht Siegen, drei Remis und zwei Niederlagen mit 27 Punkten auf Rang drei. Sieben Zähler fehlen aktuell auf Winterkönig Schönfeld. Doch mit Neo-Coach Baumgartner schöpft Ober-Grafendorf vor der Frühjahrssaison neuen Mut: "Die Zielsetzung ist so lange wie möglich oben dabei zu sein. Sieben Punkte sind natürlich nicht wenig, aber bei der Drei-Punkte-Regel auch noch machbar. Weiters wollen wir die Jungen noch mehr in die Mannschaft integrieren und ihnen mehr Spielzeit geben."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Thomas Baumgartner: "Die Herbstsaison war grundsätzlich in Ordnung. Ein paar Punkte mehr am Konto hätten wir uns schon ausgerechnet. Allerdings hatten wir mit einigen Verletzungen zu kämpfen und mussten offensiv oft improvisieren. Zum anderen hatten wir bei einigen Spielen leichtfertig Chancen vergeben."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung im Verein allgemein?

Baumgartner: "Die Stimmung im Verein und in der Mannschaft ist super. Wir sind seit Ende Jänner in der Vorbereitung und alle ziehen zu 100% mit. Leider sind auch wir nicht von Corona verschont geblieben und hatten Wochen dabei, wo nicht alle Spieler anwesend waren."

Auf der Torhüter-Position war Handlungsbedarf

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sahen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Baumgartner: "Mit Christoph Graf und Jan Latocha haben uns im Winter zwei Spieler verlassen. Auf der Torhüter-Position war natürlich Handlungsbedarf. Hier haben wir mit Mathias Klarer einen jungen aufstrebenden Tormann von Böheimkirchen geholt. Da Stefan Lärnsack seinen Lebensmittelpunkt nach Wiener Neustadt verlegt hat, habe ich das Traineramt im Winter übernommen. Stefan bleibt uns aber als Spieler natürlich erhalten."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Baumgartner: "Wie schon zuvor erwähnt, haben Jan Latocha und Fabian Diendorfer nur phasenweise spielen können, da sie immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen wurden. Diendorfer ist aber wieder zu 100% fit und sammelt jetzt in der Vorbereitung die nötige Spielpraxis."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Baumgartner: "Die Zielsetzung ist so lange wie möglich oben dabei zu sein. Sieben Punkte sind natürlich nicht wenig, aber bei der Drei-Punkte-Regel auch noch machbar. Weiters wollen wir die Jungen noch mehr in die Mannschaft integrieren und ihnen mehr Spielzeit geben."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Baumgartner: "Eigentlich rechne ich schon das die Meisterschaft zu Ende gespielt wird. Die Frage wird nur sein, wie sieht es mit den Nachholterminen aus, wenn eine Mannschaft viele Absagen hat."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Baumgartner: "Ich sehe Schönfeld, Pottenbrunn, Ratzersdorf und uns noch im Kreis der Titelkandidaten. Zum Schluss wird wohl Schönfeld mit diesem Punktepolster das Rennen machen."