1. Klasse West-Mitte: Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Details Sonntag, 24. Juli 2022 10:20

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Saison 2021/2022. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als großartig bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen 2.500.641 Stimmen abgegeben. Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Saison 2021/22 ist...

Daniel Heinz (SU St. Veit/Gölsen)

Endergebnis:



1. Daniel Heinz (SU St. Veit/Gölsen / 10017 Stimmen)

2. Nico Sturm (SV Ratzersdorf / 2220 Stimmen)

3. Gabriel Nährer (FC Kapelln / 1842 Stimmen)

4. Sebastian Hollerer (USC Mank / 1347 Stimmen)

5. Meriton Thaqi (ATSV Schönfeld/T. / 872 Stimmen)

6. Thomas Decker (SU St. Veit/Gölsen / 364 Stimmen)

7. David Zofall (ASK Loosdorf / 350 Stimmen)

8. Fabian Diendorfer (FC Ober-Grafendorf / 168 Stimmen)

9. Peter Haunlieb (ASK Loosdorf / 151 Stimmen)

10. Markus Wurm (FCU Gerersdorf/E. / 106 Stimmen)