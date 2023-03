ASK Loosdorf spricht nun das "M-Wort" aus

Details Freitag, 03. März 2023 11:57

Nur eine Niederlage, dafür die restlichen zwölf Spiele gewonnen – der ASK Loosdorf hat im Herbst die Konkurrenz der 1. Klasse West/Mitte über weite Strecken dominiert. Der Herbstmeister durfte sich bereits im Sommer eines äußerst starken Starts mit dem einen oder anderen Kantersieg freuen, die Performance konnte in der Folge konstant hoch gehalten werden. In Anbetracht des aktuellen Vorsprungs – der Zweitplatzierte Leonhofen hat sieben Punkte weniger gesammelt – kommt man in Loosdorf nicht umhin, die Meisterfrage sinngemäß mit einem „ja, wir wollen“ zu beantworten, wie auch im Gespräch mit dem sportlichen Leiter des Vereins, Ing. Mathias Ringseis, deutlich wird.

Ligaportal.at: Herr Ing. Ringseis, wie fällt Ihr Resümee zu diesem wahrhaft goldenen Herbst aus?

Mathias Ringseis: Wir hatten grundsätzlich einmal von vorne weg in den ersten vier, fünf Spielen einen super Lauf, daraufhin haben sich die Gegner entsprechend eingestellt, das hat man ab dem Kapelln-Match gesehen. Diese Torflut hat es dann nicht mehr gegeben, wie es noch in den ersten Spielen der Fall war, wobei das natürlich außergewöhnlich war. Wir haben nur eine Partie verloren, ich habe mir das in der Statistik angesehen, das war noch nicht so oft der Fall, dass man mit solch einer Punkteanzahl in die Winterpause gegangen ist in dieser Klasse. Sicherlich hat uns auch geholfen, dass wir keine Verletzungssorgen oder sonstige Sperren hatten.

Ligaportal.at: Wenig Handlungsbedarf also am Transfermarkt?

Mathias Rangseis: Das vorhin Beschriebene hat uns natürlich nicht dazu veranlasst, im Winter irgendwelche Transfers zu tätigen, wir haben ganz ruhig weiterarbeiten können.

Ligaportal.at: Wie schätzen Sie den bisherigen Verlauf der Vorbereitung ein?

Mathias Ringseis: Drücken wir es so aus: Die Vorbereitungsspiele haben den Zweck erfüllt, den sie erfüllen sollten. Das war grundsätzlich in Ordnung, was mir persönlich jedoch ein wenig wehtut ist die Sache mit den U23-Mannschaften. Uns wäre es wirklich wichtig gewesen, dass die U23 entsprechend spielen kann, wobei man sagen muss, dass wir dann ein Spiel von uns aus absagen mussten urlaubsbedingt. Mit den Terminen am Kunstrasen ist es meistens so, dass man vorrangig welche für die Kampfmannschaft vereinbart, wir sind aber dran, Termine für die U23 unter der Woche einzuschieben.

Ligaportal.at: Man ist in der Tabelle klar vorne. Wie lautet die Zielsetzung für das Frühjahr?

Mathias Ringseis: Nach der Hälfte der Herbstmeisterschaft hat sich herauskristallisiert, dass wir vorne dabei bleiben und das auch wollen. Das war das klare Ziel, das wurde jetzt auch ausgegeben in der Vorbereitung, dass wir jetzt natürlich die Meisterschaft heimbringen wollen. Am Anfang haben wir gesagt, wir denken von Spiel zu Spiel, jetzt haben wir das klare Ziel, Meister zu werden.

