Kapelln entführt drei Punkte aus St. Pölten

Details Sonntag, 03. September 2023 00:02

1. Klasse West-Mitte: Rund 120 Besucher kamen zum Spiel der 4. Runde zwischen dem SC St. Pölten Union Landhaus und dem FC Kapelln. Der SC St.Pölten Union Landhaus konnte dem FC Kapelln nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 1:4.

Der FC Kapelln ging in der 33. Minute in Führung. Clemens Rödl zieht einfach mal ab und setzt den Ball mit dem linken Fuß in die Maschen. Mit einem Tor Vorsprung für die Gäste ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause.

Ausgleichstor von Hofegger bleibt nur ein Ehrentreffer

Die Heimischen bekamen schon nach wenigen Minuten einen Elfmeter zugesprochen, doch der Versuch blieb erfolglos (48.).

Der Tormann des FC Kapelln hält bravourös den Elfmeter !!! unparteiischer, Ticker-Reporter

Die Gäste aus Kapelln scheiterten dann in Minute 64 an der Stange. Die Gastgeber jubelten dann in Halbzeit zwei aber doch noch als erste. Johannes Hofegger war zur Stelle und markierte das 1:1 von SC St. Pölten (67.). Doch die Gäste ließen sich davon nicht beeindrucken. Daniel Boros brachte den Ball zum 2:1 zugunsten des FC Kapelln über die Linie (78.). Für das 3:1 des FC Kapelln zeichnete Martin Lukic per Kopf verantwortlich (84.).

Nach einer hervorragenden Flanke des Flügelmann trifft die Nummer 12. mit einem Wahnsinns Schuss ins linke untere Eck !! unparteiischer, Ticker-Reporter

Kurz vor Schluss traf Denis Kurtanovic für den FC Kapelln (91.). Am Ende schlug der FC Kapelln SC Inkasso Blum St.Pölten Union Landhaus auswärts.

SC St.Pölten Union Landhaus hat auch nach der Pleite die elfte Tabellenposition inne. 4:13 – das Torverhältnis des Gastgebers spricht eine mehr als deutliche Sprache. In dieser Saison sammelte SC Inkasso Blum St.Pölten Union Landhaus bisher einen Sieg und kassierte drei Niederlagen.

Im Klassement machte der FC Kapelln einen Satz und rangiert nun auf dem fünften Platz. Der FC Kapelln verbuchte insgesamt zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage.

Als Nächstes steht für SC St.Pölten Union Landhaus eine Auswärtsaufgabe an. Am Freitag (19:30 Uhr) geht es gegen die SKVg Pottenbrunn. Der FC Kapelln tritt einen Tag später daheim gegen den SV Ratzersdorf an.

1. Klasse West-Mitte: SC Inkasso Blum St.Pölten Union Landhaus – FC Kapelln, 1:4 (0:1)

91 Denis Kurtanovic 1:4

84 Martin Lukic 1:3

78 Daniel Boros 1:2

67 Johannes Hofegger 1:1

33 Clemens Roedl 0:1

