Befreiungsschlag bei SC Kirchberg/P. gegen Hofstetten-Grünau

Details Samstag, 16. März 2024 08:49

1. Klasse West-Mitte: Ein Tor machte den Unterschied – der Sportclub Kirchberg an der Pielach siegte vor einer Kulisse von 300 Zuschauern mit 2:1 gegen die Sportunion Hofstetten-Grünau. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für den SC Kirchberg/P. Das enge Hinspiel hatte die Heimmannschaft durch ein 1:0 siegreich gestaltet.

Gleich zu Spielbeginn traf der SC Kirchberg zur frühen Führung (6.). Bereits in der 15. Minute erhöhte der Sportclub Kirchberg an der Pielach den Vorsprung durch einen Treffer von Stefan König. Nach 21 Minuten konnte der Gastgeber die Topchance zum 3:0 nicht nutzen. So kamen die Gäste noch einmal heran. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Michael Grossmann in der 29. Minute. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass der SC Kirchberg/P. mit einer Führung in die Kabine ging.

Kirchberg brachte den knappen Vorsprung ins Ziel

In der 85. Minute erhielt Lukas Krcmarik die Gelb-Rote Karte, sodass die SPU Hofstetten-G. fortan in Unterzahl agieren musste. Obwohl dem SC Kirchberg nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Hofstetten zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit dem Halbzeitstand von 2:1.

Der Sportclub Kirchberg an der Pielach machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem sechsten Platz. Sechs Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat der SC Kirchberg/P. momentan auf dem Konto. Nach fünf sieglosen Spielen ist der SC Kirchberg wieder in der Erfolgsspur.

Die Sportunion Hofstetten-Grünau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. In der Tabelle liegen die Gäste nach der Pleite weiter auf dem zwölften Rang. In der Verteidigung der SPU Hofstetten-G. stimmt es ganz und gar nicht: 32 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Zwei Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen hat Hofstetten derzeit auf dem Konto. Vor fünf Spielen bejubelte die Sportunion Hofstetten-Grünau zuletzt einen Sieg.

Der Sportclub Kirchberg an der Pielach stellt sich am Sonntag (15:30 Uhr) beim FCU Gerersdorf/E. vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt die SPU Hofstetten-G. den FC Leonhofen.

1. Klasse West-Mitte: Sportclub Kirchberg an der Pielach – Sportunion Hofstetten-Grünau, 2:1 (2:1)

29 Michael Grossmann 2:1

15 Stefan Koenig 2:0

6 Lubomir Ulrich 1:0

Details

