FC Leonhofen überrennt Pottenbrunn

Details Sonntag, 17. März 2024 06:38

1. Klasse West-Mitte: Der FC Leonhofen kam gegen die SKVg Pottenbrunn vor 200 Zuschauern zu einem klaren 4:0-Erfolg. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch der FC Leonhofen wusste zu überraschen. Das Hinspiel war mit 2:1 zugunsten von Pottenbrunn geendet.

Für das erste Tor sorgte Marcel Schiller. In der elften Minute traf der Spieler von Leonhofen ins Schwarze. Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine.

Leonhofen mit längerem Atem

In der 85. Minute brachte Michael Luger das Netz für den FC Leonhofen zum Zappeln. Für das 3:0 des Heimteams sorgte Niklas Reiterlehner, der in Minute 86 zur Stelle war. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Marcel Zeilinger für einen Treffer sorgte (92.). Letztlich feierte der FC Leonhofen gegen die SKVg Pottenbrunn nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Der Sieg über Pottenbrunn, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt Leonhofen von Höherem träumen. Der Defensivverbund des FC Leonhofen ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst 13 kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Sechs Siege, vier Remis und vier Niederlagen hat der FC Leonhofen momentan auf dem Konto. Leonhofen erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien neun Zähler.

Nach 14 absolvierten Begegnungen nimmt die SKVg Pottenbrunn den dritten Platz in der Tabelle ein. Acht Siege, drei Remis und drei Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen hätte durchaus mehr herausspringen können für Pottenbrunn, sodass man lediglich sieben Punkte holte.

Am kommenden Samstag tritt der FC Leonhofen bei der Sportunion Hofstetten-Grünau an, während die SKVg Pottenbrunn einen Tag zuvor den FC Ober-Grafendorf empfängt.

1. Klasse West-Mitte: FC Leonhofen – SKVg Pottenbrunn, 4:0 (1:0)

92 Marcel Zeilinger 4:0

86 Niklas Reiterlehner 3:0

85 Michael Luger 2:0

11 Marcel Schiller 1:0

