Ober-Grafendorf verliert Spitzenspiel bei Pottenbrunn

Details Samstag, 23. März 2024 04:06

1. Klasse West-Mitte: Bei der SKVg Pottenbrunn holte sich der FC Ober-Grafendorf eine 1:3-Schlappe ab. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Pottenbrunn vor 300 Besuchern die Nase vorn. Im Hinspiel hatte die SKVg Pottenbrunn bei Ober-Grafendorf triumphiert und einen 3:1-Sieg für sich beansprucht.

Es dauerte fast eine halbe Stunde lang, ehe die Zuschauer einen Treffer zu sehen bekamen. Pottenbrunns Abdul Rahman Peter Heinrich Conrad Groenebaum stellte mit dem 1:0 in der 26. Minute die Weichen auf Sieg. Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt.

Steininger macht den Sack zu

Nach einer knappen Stunde jubelten die Gäste über den Ausgleich. Die SKVg Pottenbrunn musste den Treffer von Fabian Diendorfer zum 1:1 hinnehmen (58.). Wenig später behauptete sich Pottenbrunns David Köttstorfer gegen die Hintermannschaft des FC Ober-Grafendorf. Neuer Spielstand: 2:1 (73.). Mario Steininger versenkte die Kugel zum 3:1 für die SKVg Pottenbrunn (79.). Schließlich strich Pottenbrunn die Optimalausbeute gegen Ober-Grafendorf ein.

In den letzten fünf Partien rief die SKVg Pottenbrunn konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

Der FC Ober-Grafendorf baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Mit diesem Sieg zog Pottenbrunn am Gast vorbei auf Platz zwei. Ober-Grafendorf fiel auf die dritte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher neun Siege ein.

Nächster Prüfstein für die SKVg Pottenbrunn ist TSU Förthof Hafnerbach (Samstag, 15:30 Uhr). Der FC Ober-Grafendorf misst sich am selben Tag mit der Sportunion Hofstetten-Grünau (16:30 Uhr).

1. Klasse West-Mitte: SKVg Pottenbrunn – FC Ober-Grafendorf, 3:1 (1:0)

79 Mario Steininger 3:1

73 David Koettstorfer 2:1

58 Fabian Diendorfer 1:1

26 Abdul Rahman Peter Heinrich Conrad Groenebaum 1:0

