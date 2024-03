SC St.Pölten Union Landhaus bleibt beim SV Karlstetten nur der Ehrentreffer

Spielberichte

Details Sonntag, 24. März 2024 04:11

1. Klasse West-Mitte: Der SV Karlstetten setzte sich vor 120 Zuschauern standesgemäß gegen SC St. Pölten Union Landhaus mit 5:1 durch. Die Überraschung blieb aus: Gegen Karlstetten kassierte SC St. Pölten eine deutliche Niederlage. Das Hinspiel hatte der SV Karlstetten/Neidling bei SC Inkasso Blum St.Pölten Union Landhaus mit 4:0 für sich entschieden.

Robert Vanis brachte den SV Karlstetten in der neunten Minute nach vorn. Mateo Sivric erhöhte den Vorsprung der Heimmannschaft nach 30 Minuten auf 2:0. Mit dem 3:0 von Johannes Schelberger für Karlstetten war das Spiel eigentlich schon entschieden (33.).

Nach dem 3:0 kommen leichte Schlampigkeitsfehler bei Karlstetten. Spitz Gicker, Ticker-Reporter

Der tonangebende Stil des SV Karlstetten/Neidling spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider.

Klare Angelegenheit

Mit dem 4:0 durch Vanis schien die Partie bereits in der 49. Minute mit dem SV Karlstetten einen sicheren Sieger zu haben.

Ein verdientes 4:0 für Karlstetten, doch sie pressen weiter. Wie viel wird es wohl ausgehen? Spitz Gicker, Ticker-Reporter

Jozef Rejdovian erzielte in der 75. Minute den Ehrentreffer für SC St.Pölten Union Landhaus. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Romario Schinkels für einen weiteren Treffer sorgte (94.). Am Ende kam Karlstetten gegen SC St. Pölten zu einem verdienten Sieg.

Der SV Karlstetten/Neidling machte im Klassement Boden gut und steht nun auf Rang zwei. Der Defensivverbund des SV Karlstetten steht nahezu felsenfest. Erst 16-mal gab es ein Durchkommen für den Gegner. Mit dem Sieg baute der SV Karlstetten/Neidling die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte Karlstetten zehn Siege, zwei Remis und kassierte erst drei Niederlagen.

Mit lediglich sechs Zählern aus 15 Partien steht SC Inkasso Blum St.Pölten Union Landhaus auf dem Abstiegsplatz. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel des Gasts ist deutlich zu hoch. 50 Gegentreffer – kein Team der 1. Klasse West-Mitte fing sich bislang mehr Tore ein. In dieser Saison sammelte SC Inkasso Blum St.Pölten Union Landhaus bisher zwei Siege und kassierte 13 Niederlagen.

Nach der klaren Niederlage gegen den SV Karlstetten ist SC St.Pölten Union Landhaus weiter das defensivschwächste Team der 1. Klasse West-Mitte. Siege waren zuletzt rar gesät bei SC Inkasso Blum St.Pölten Union Landhaus. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon acht Spiele zurück. Seit acht Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, den SV Karlstetten/Neidling zu besiegen.

Der SV Karlstetten tritt am kommenden Samstag beim FC Kapelln an, SC St.Pölten Union Landhaus empfängt am selben Tag die USG Alpenvorland.

1. Klasse West-Mitte: SV Karlstetten/Neidling – SC Inkasso Blum St.Pölten Union Landhaus, 5:1 (3:0)

94 Romario Schinkels 5:1

75 Jozef Rejdovian 4:1

49 Robert Vanis 4:0

33 Johannes Schelberger 3:0

30 Mateo Sivric 2:0

9 Robert Vanis 1:0

