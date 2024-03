Ober-Grafendorf patzt gegen SPU Hofstetten-G.

Spielberichte

1. Klasse West-Mitte: Unerwartet und schmerzlich zugleich musste sich der FC Ober-Grafendorf der Sportunion Hofstetten-Grünau vor 400 Zuschauern mit 4:3 beugen. Der überraschende Dreier des Underdogs sorgte bei Ober-Grafendorf für triste Mienen. Im Hinspiel waren beide Kontrahenten beim 1:1 mit einer Punkteteilung auseinandergegangen.

Nach einer Viertelstunde war die Abtastphase vorbei. Für den Führungstreffer der SPU Hofstetten-G. zeichnete Michael Grossmann verantwortlich (17.). Bevor es in die Pause ging, hatte Fabian Diendorfer noch das 1:1 des FC Ober-Grafendorf parat (40.).

Tor, Toor, Tooor für FC Ober-Grafendorf zum 1:1. Nach einem Pass in die Mitte von der Nummer 18 Oliver Balazs nimmt die Nummer 9 Fabian Diendorfer den Ball an und schließt ab—> AUSGLEICH! Basi, Ticker-Reporter

Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Doppelschlag brachte Vorentscheidung

Wieder waren es die Gäste, die besser in die Partie fanden. Doppelschlag: Hofstettens Kreshnik Avdullahu schoss in der 51. Minute das Tor zum 2:1 und in der 53. Minute das 3:1. Es folgte der Anschlusstreffer per Elfmeter für Ober-Grafendorf – bereits der zweite für Diendorfer. Nun stand es nur noch 2:3 (62.). Grossmann schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (65.).

Tor, Toor, Tooor für FC Ober-Grafendorf zum 3:4! Hattrick—> die Nummer 9 Fabian Diendorfer erzielt wiedermal den Anschlusstreffer per Elfmeter! Basi, Ticker-Reporter

Mit dem dritten Treffer von Diendorfer rückte der FC Ober-Grafendorf wieder ein wenig an die Sportunion Hofstetten-Grünau heran (78.) und wieder war es ein Strafstoß. Am Schluss gewann die SPU Hofstetten-G. gegen Ober-Grafendorf.

Die überraschende Pleite hatte für den FC Ober-Grafendorf keine Folgen in der Tabelle. Neun Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen haben die Gastgeber momentan auf dem Konto. Die Situation bei Ober-Grafendorf bleibt angespannt. Gegen Hofstetten kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Die Sportunion Hofstetten-Grünau liegt im Klassement nun auf Rang elf. In der Verteidigung der SPU Hofstetten-G. stimmt es ganz und gar nicht: 40 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Hofstetten verbuchte insgesamt drei Siege, fünf Remis und acht Niederlagen. Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte die Sportunion Hofstetten-Grünau endlich wieder einmal drei Punkte.

Nächster Prüfstein für den FC Ober-Grafendorf ist der FCU Gerersdorf/E. (Samstag, 16:30 Uhr). Die SPU Hofstetten-G. misst sich am selben Tag mit TSU Förthof Hafnerbach (18:30 Uhr).

1. Klasse West-Mitte: FC Ober-Grafendorf – Sportunion Hofstetten-Grünau, 3:4 (1:1)

78 Fabian Diendorfer 3:4

65 Michael Grossmann 2:4

62 Fabian Diendorfer 2:3

53 Kreshnik Avdullahu 1:3

51 Kreshnik Avdullahu 1:2

40 Fabian Diendorfer 1:1

17 Michael Grossmann 0:1

