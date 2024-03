SV Ratzersdorf verlangt FC Purkersdorf alles ab

Spielberichte

1. Klasse West-Mitte: Ein Tor machte den Unterschied – FC Purkersdorf siegte vor rund 250 Besuchern mit 2:1 gegen den SV Ratzersdorf. Vollends überzeugen konnte FC Purkersdorf dabei jedoch nicht. Partout keine Probleme hatte der Ligaprimus im Hinspiel gehabt, als man einen 4:1-Sieg holte.

Eine Viertelstunde lang belauerten sich beide Mannschaften. In der 16. Minute ging der SV Ratzersdorf durch Alexander Köck in Führung. Mehmet Aydogan nutzte die Chance für Purkersdorf und beförderte in der 45+2. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte.

Reiss trifft zum Sieg

Lange Zeit konnten die Gastgeber den Punkt festhalten. Doch bevor die Schlussphase begann jubelte erneut der FC Purkersdorf. Die Gäste schossen in der 69. Minute das Tor zum 2:1 und feierten Torschütze Dominik Reiss. Nach Beendigung der zweiten Halbzeit hieß das Ergebnis 2:1 zugunsten von FC Purkersdorf.

Ratzersdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Zu mehr als Platz zehn reicht die Bilanz der Heimmannschaft derzeit nicht. Wo beim SV Ratzersdorf der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 21 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Der SV Ratzersdorf verbuchte insgesamt vier Siege, vier Remis und acht Niederlagen. Die Lage von Ratzersdorf bleibt angespannt. Gegen FC Purkersdorf musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Nach 16 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für Purkersdorf 38 Zähler zu Buche. Offensiv konnte FC Purkersdorf in der 1. Klasse West-Mitte kaum jemand das Wasser reichen, was die 34 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. FC Purkersdorf befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Am kommenden Sonntag tritt der SV Ratzersdorf beim SV Karlstetten/Neidling an, während Purkersdorf zwei Tage zuvor den Sportclub Kirchberg an der Pielach empfängt.

1. Klasse West-Mitte: SV Ratzersdorf – FC Purkersdorf, 1:2 (1:1)

69 Dominik Reiss 1:2

47 Mehmet Aydogan 1:1

16 Alexander Koeck 1:0

