Nächster Erfolg: Der FC Leonhofen siegt beim USC Mank

Details Sonntag, 07. April 2024 03:22

1. Klasse West-Mitte: Der USC Mank steckte gegen den FC Leonhofen vor 350 Zuschauern eine deutliche 1:4-Niederlage ein. Der FC Leonhofen war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht. Das Hinspiel zwischen den beiden Teams hätte abwechslungsreicher kaum sein können. Am Ende hatten sich die Gäste und der USC Mank mit 4:4 voneinander getrennt.

Beide Mannschaften versuchten von Beginn an zu pressen. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Stefan Schrittwieser sein Team in der zehnten Minute.

Mank mit der frühen Führung! Leonhofen gut in der Partie, hat sich das ganz anders vorgestellt. Heher wird mit dem Rücken zum Tor mit einem eigentlich undankbaren, halbhohen Zuspiel bedient, kann aber auf links zu Schrittwieser rauslegen, der im Duell gegen Haas als Sieger hervorgeht und auch Schulz im Kasten keine Chance lässt! Bernhard Olbrich, Ticker-Reporter

Noch vor der Pause konnten die Gäste den Ausgleich herstellen. Marcel Schiller nutzte die Chance für Leonhofen und beförderte in der 45+1. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Am Ende wurde es noch deutlich

Nach der Pause erhöhten die Gäste den Druck. Niklas Reiterlehner stellte die Weichen für den FC Leonhofen auf Sieg, als er in Minute 54 mit dem 2:1 zur Stelle war.

Der FCL dreht die Partie! Olbrich erhält das hohe Zuspiel und zieht das Tempo an, kann folglich unter Bedrängnis im Strafraum den Ball noch an Reiterlehner weiterleiten, ehe dieser nicht lange zögert und mit Georgiev kurzen Prozess macht! Bernhard Olbrich, Ticker-Reporter

Die Luft beim USC Mank war in der Folge raus, was sich auch am Platzverweis von Andreas Zimola bemerkbar machte, der in der 87. Minute mit Gelb-Rot vom Feld flog. In der 88. Minute erzielte Daniel Olbrich mit dem fälligen Freistoß das 3:1 für den FC Leonhofen. Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Patrik Langthaler für einen Treffer sorgte (94.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug Leonhofen den USC Mank 4:1.

Der USC Mank muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen den FC Leonhofen – der USC Mank bleibt weiter unten drin. Die Defensive des USC Mank muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 48-mal war dies der Fall. Mit nun schon zehn Niederlagen, aber nur drei Siegen und vier Unentschieden sind die Aussichten des Gastgebers alles andere als positiv. In den letzten Partien hatte der USC Mank kaum etwas zu melden und ging (zumeist) leer aus.

Für den FC Leonhofen ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Mit nur 16 Gegentoren hat Leonhofen die beste Defensive der 1. Klasse West-Mitte. Der FC Leonhofen knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte der FC Leonhofen neun Siege, vier Unentschieden und kassierte nur vier Niederlagen. Mit vier Siegen in Folge ist Leonhofen so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Der USC Mank tritt am Freitag, den 12.04.2024, um 19:30 Uhr, beim FC Ober-Grafendorf an. Einen Tag später (14:00 Uhr) empfängt der FC Leonhofen FC Purkersdorf.

1. Klasse West-Mitte: USC Mank – FC Leonhofen, 1:4 (1:1)

94 Patrik Langthaler 1:4

88 Daniel Olbrich 1:3

54 Niklas Reiterlehner 1:2

46 Marcel Schiller 1:1

10 Stefan Schrittwieser 1:0

