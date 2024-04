Sieg in Hafnerbach: FCU Gerersdorf/E. zurück in der Spur

Spielberichte

Details Samstag, 13. April 2024 01:23

1. Klasse West-Mitte: Durch ein 2:1 holte sich der FCU Gerersdorf/E. drei Punkte bei TSU Hafnerbach. Hängende Köpfe bei den Platzherren von Hafnerbach, die gegen den Underdog überraschend den Kürzeren zogen. Der Gastgeber hatte im Hinspiel mit 3:1 das bessere Ende für sich gehabt.

Gleich mit der ersten Aktion wurden die Gastgeber gefährlich (1.).

Beide Mannschaften sind noch zögerlich. Hohe Bälle dominieren das Spiel bis jetzt. Backi, Ticker-Reporter

Markus Wurm brachte TSU Förthof Hafnerbach per sehenswerten Volley aus großer Distanz in der 29. Minute ins Hintertreffen. Noch vor der Pause hatten die Gastgeber die Chance per Hand-Elfmeter. Jozef Tirer beförderte das Leder zum 1:1 von TSU Hafnerbach in die Maschen (38.). Praktisch im Gegenzug rettete die Querlatte für die Heimischen. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Yildiz trifft kurz vor Schluss

Das Spiel wacht langsam auf! Backi, Ticker-Reporter

Der Schlusspfiff war zum Greifen nah, als Gerersdorfs Ramazan Yildiz noch einen Treffer parat hatte (89.). Schließlich strich der FCU Gerersdorf/E. die Optimalausbeute gegen Hafnerbach ein.

Trotz der Schlappe behält TSU Förthof Hafnerbach den fünften Tabellenplatz bei. Mit beeindruckenden 43 Treffern stellt TSU Hafnerbach den besten Angriff der 1. Klasse West-Mitte, allerdings fand der FCU Gerersdorf/E. diesmal geeignete Gegenmaßnahmen. Hafnerbach verbuchte insgesamt neun Siege, vier Remis und fünf Niederlagen.

Gerersdorf machte in der Tabelle Boden gut und steht nun auf Platz zehn. Der Gast bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, zwei Unentschieden und elf Pleiten. Der FCU Gerersdorf/E. beendete die Serie von vier Spielen ohne Sieg.

Nächster Prüfstein für TSU Förthof Hafnerbach ist der USC Mank (Samstag, 19:30 Uhr). Der FCU Gerersdorf/E. misst sich am selben Tag mit der USG Alpenvorland (16:30 Uhr).

1. Klasse West-Mitte: TSU Förthof Hafnerbach – FCU Gerersdorf/E, 1:2 (1:1)

89 Ramazan Yildiz 1:2

38 Jozef Tirer 1:1

29 Markus Wurm 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.