Der SV Ratzersdorf rupft den SC St.Pölten Union Landhaus

Details Sonntag, 21. April 2024 01:44

1. Klasse West-Mitte: Der SC St.Pölten Union Landhaus kam gegen den SV Ratzersdorf vor rund 100 Besuchern mit 0:5 unter die Räder. Ratzersdorf ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen SC St. Pölten einen klaren Erfolg. Im Hinspiel hatte der SV Ratzersdorf bei SC Inkasso Blum St.Pölten Union Landhaus triumphiert und einen 1:0-Sieg für sich beansprucht.

Lukas Völk scheiterte in Minute sieben noch an der Querlatte und brachte SC St.Pölten Union Landhaus in der 20. Minute ins Hintertreffen.

Tor, Toor, Tooor für SV Ratzersdorf zum 1:0 durch super Flanke Zauchinger Julian Abschluss Lukas Völk per Direktabnahme! Georg Franz, Ticker-Reporter

In der 34. Minute brachte Michael Lindner das Netz für den SV Ratzersdorf zum Zappeln. Mit der Führung für die Gastgeber ging es in die Halbzeitpause.

Kurz nach der Pause war das Spiel entschieden

Mit dem sehenswerten Treffer zum 3:0 von Völk für Ratzersdorf war das Spiel eigentlich schon entschieden (48.). Mit dem 4:0 durch Dominik Heinzl schien die Partie bereits in der 60. Minute mit dem SV Ratzersdorf einen sicheren Sieger zu haben.

Tor, Toor, Tooor für SV Ratzersdorf zum 4:0 Nr 12 Heinzl nach super Vorlage von Ramsl. Top! Georg Franz, Ticker-Reporter

Den Vorsprung des SV Ratzersdorf ließ Sebastian Mucha in der 72. Minute anwachsen. Letztlich fuhr Ratzersdorf einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Im Tableau hatte der Sieg des SV Ratzersdorf keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz zehn. Der SV Ratzersdorf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, fünf Unentschieden und neun Pleiten. Nach vier sieglosen Spielen ist Ratzersdorf wieder in der Erfolgsspur.

SC St. Pölten ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal einen Punkt fuhr der Tabellenletzte bisher ein. Wann bekommen die Gäste die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen den SV Ratzersdorf gerät SC Inkasso Blum St.Pölten Union Landhaus immer weiter in die Bredouille. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr von SC St.Pölten Union Landhaus im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 59 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der 1. Klasse West-Mitte. Mit nun schon 16 Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von SC St. Pölten alles andere als positiv. In sechs ausgetragenen Spielen kam SC Inkasso Blum St.Pölten Union Landhaus in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.

Nach der klaren Niederlage gegen den SV Ratzersdorf ist SC St.Pölten Union Landhaus weiter das defensivschwächste Team der 1. Klasse West-Mitte.

Ratzersdorf tritt am Freitag, den 26.04.2024, um 19:30 Uhr, beim Sportclub Kirchberg an der Pielach an. Einen Tag später (16:30 Uhr) empfängt SC St. Pölten die Sportunion Hofstetten-Grünau.

1. Klasse West-Mitte: SV Ratzersdorf – SC Inkasso Blum St.Pölten Union Landhaus, 5:0 (2:0)

72 Sebastian Mucha 5:0

60 Dominik Heinzl 4:0

48 Lukas Völk 3:0

34 Michael Lindner 2:0

20 Lukas Völk 1:0

