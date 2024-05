Unentschieden: SC Kirchberg/P. und SC St.Pölten Union Landhaus teilen die Punkte

Spielberichte

Details Samstag, 04. Mai 2024 03:35

Ein Fußballabend, der alles bot, was das Herz begehrt: Vier Tore, spannende Wendungen und eine faire Punkteteilung am Ende. Der SC Kirchberg/P. und der SC St.Pölten Union Landhaus lieferten sich ein packendes Duell, das mit einem 2:2-Unentschieden endete. Die Zuschauer sahen bereits in den ersten Minuten des Spiels eine beeindruckende Offensivleistung beider Teams, die zu einem frühen Torreigen führte.

Torreiches Spiel schon in den Anfangsminuten

Das Spiel begann furios, als Luca Masching für den SC Kirchberg/P. bereits in der ersten Minute den Führungstreffer erzielte. Dieser schnelle Torerfolg setzte den Ton für eine aufregende erste Halbzeit. Doch die Freude der Heimmannschaft währte nicht lange, denn Jozef Rejdovian glich nur vier Minuten später für den SC St.Pölten Union Landhaus zum 1:1 aus. Diese rasante Anfangsphase ließ die Zuschauer kaum zu Atem kommen, und es dauerte nicht lange, bis Michael Bertl in der siebten Minute erneut für den SC Kirchberg/P. traf und das Spiel auf 2:1 stellte. Die Antwort des SC St.Pölten Union Landhaus ließ jedoch nicht auf sich warten. Ahmet Oguz sorgte in der zwölften Minute für das 2:2, womit alle Tore des Spiels bereits in den ersten zwölf Minuten fielen.

Strategische Wechsel und ein hart umkämpftes Mittelfeld

Nach der atemberaubenden Anfangsphase beruhigte sich das Spiel etwas, ohne dass die Spannung nachließ. Beide Teams versuchten, durch taktische Anpassungen und Wechsel die Kontrolle zu erlangen. Der SC Kirchberg/P. führte in der 64. Minute einen Doppelwechsel durch, bei dem Eric und Simon für Kirsch und Dani ins Spiel kamen, um frische Impulse zu setzen. Eine weitere Anpassung erfolgte in der 79. Minute, als Bergs für Berti eingewechselt wurde. Auch der SC St.Pölten Union Landhaus reagierte mit einem Wechsel in der 69. Minute, indem Nummer 15 für Nummer 11 ins Spiel kam. Trotz der strategischen Änderungen gelang es keinem der Teams, den entscheidenden Treffer zu erzielen, was das Spiel bis zum Schlusspfiff offenhielt.

Als die 90 Minuten abgelaufen waren, bestätigte der Endstand von 2:2 das Unentschieden, ein Ergebnis, das die Leistungen beider Mannschaften gerecht widerspiegelt. Der SC Kirchberg/P. und der SC St.Pölten Union Landhaus zeigten beide eine starke Leistung und bewiesen, dass sie bis zum Schluss um jeden Punkt kämpfen. Dieses spannende Unentschieden wird sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben.

1. Klasse West-Mitte: SC Kirchberg : SC St. Pölten - 2:2 (2:2)

12 Ahmet Oguz 2:2

7 Michael Bertl 2:1

5 Jozef Rejdovian 1:1

1 Luca Masching 1:0

