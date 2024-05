FC Purkersdorf dominiert USG Alpenvorland mit einem beeindruckenden 7:1

Spielberichte

Samstag, 04. Mai 2024

In einem Fußballmatch, das die Fans nicht so schnell vergessen werden, sicherte sich der FC Purkersdorf einen triumphalen 7:1-Sieg gegen die USG Alpenvorland. Von Anfang an dominierten die Gastgeber das Spiel, was sich in einem beeindruckenden Halbzeitstand von 4:0 widerspiegelte. Trotz eines Ehrentreffers der USG Alpenvorland in der zweiten Hälfte, blieb der FC Purkersdorf unaufhaltsam und stellte seine Überlegenheit unter Beweis.

Ein furioser Start

Die Dynamik des Spiels wurde bereits in den ersten Minuten deutlich, als Franz-Josef Marcher den FC Purkersdorf in der 16. Minute in Führung brachte. Nur eine Minute später verdoppelte Dominik Reiß den Vorsprung, was den Gastgebern früh im Spiel einen komfortablen Vorsprung verschaffte. Reiß zeigte erneut seine Klasse und erzielte in der 28. Minute das dritte Tor für den FC Purkersdorf, wodurch der Druck auf die USG Alpenvorland weiter erhöht wurde. Kurz vor der Halbzeitpause setzte Franz-Josef Marcher mit seinem zweiten Treffer des Abends den Schlusspunkt unter eine beeindruckende erste Halbzeit und schickte die Teams mit einem Stand von 4:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit: Ein Torfestival

Nach der Pause zeigte der FC Purkersdorf keine Anzeichen einer Verlangsamung. Franz-Josef Marcher, der bereits in der ersten Halbzeit brillierte, fand in der 63. Minute erneut das Netz und erhöhte auf 5:0. Lucian Eder trat dann in der 72. Minute in Erscheinung und baute die Führung weiter aus, indem er das sechste Tor für seine Mannschaft erzielte. Die USG Alpenvorland fand schließlich in der 79. Minute durch Michael Lasselsberger den Weg ins Tor, was jedoch mehr als ein Trostpreis in einem ansonsten einseitigen Spiel war. Lucian Eder setzte mit seinem zweiten Tor des Tages in der 83. Minute den Schlusspunkt unter eine dominante Leistung des FC Purkersdorf.

Als das Spiel in der 90. Minute abgepfiffen wurde, stand ein beeindruckendes 7:1 auf der Anzeigetafel – ein Ergebnis, das die Überlegenheit des FC Purkersdorf in diesem Match unterstreicht. Die Kombination aus taktischer Disziplin, effektiver Offensive und der Fähigkeit, Chancen konsequent zu nutzen, machte den FC Purkersdorf zu einem unaufhaltsamen Gegner für die USG Alpenvorland. Mit diesem Sieg setzt der FC Purkersdorf ein klares Statement in der Liga und untermauert seine Ambitionen für die laufende Saison.

1. Klasse West-Mitte: Purkersdorf : USG Alpenvorland - 7:1 (4:0)

83 Lucian Eder 7:1

79 Michael Lasselsberger 6:1

72 Lucian Eder 6:0

63 Franz-Josef Marcher 5:0

40 Franz-Josef Marcher 4:0

28 Dominik Reiß 3:0

17 Dominik Reiß 2:0

16 Franz-Josef Marcher 1:0

