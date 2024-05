Spannung bis zur letzten Minute: Hofstetten-G. ringt Mank nieder

Spielberichte

Details Samstag, 11. Mai 2024 02:22

Ein Fußballabend, der in Erinnerung bleiben wird! In einem aufregenden Match der 1. Klasse West-Mitte gelang es der Sportunion Hofstetten-Grünau (SPU Hofstetten-G.), den USC Mank mit 3:2 zu besiegen. Von Anfang an präsentierten sich die Hofstettener in bestechender Form, doch die Manker ließen sich nicht so leicht abschütteln und sorgten bis zum Schlusspfiff für Spannung.

Früher Doppelschlag setzt Mank unter Druck

Bereits in der ersten Minute nutzte Michael Grossmann eine hervorragende Gelegenheit und brachte die SPU Hofstetten-G. mit 1:0 in Führung. Die Hofstettener zeigten sich weiterhin offensiv und setzten die Abwehr der Manker unter Druck. Dies führte schnell zum zweiten Treffer durch Michael Grossmann, der in der vierten Minute erneut zuschlug und damit das 2:0 erzielte. Dieser frühe Doppelschlag setzte die Gäste enorm unter Druck, die daraufhin versuchten, sich zu sammeln und in das Spiel zurückzufinden.

Mank kämpft sich zurück, doch Hofstetten-G. hält dagegen

Kurz vor der Halbzeitpause, in der 42. Minute, gelang es Samet Yikilmaz, den Anschlusstreffer für die Manker zu erzielen. Dieses Tor zum 2:1 gab dem USC Mank neuen Schwung, und das Spiel wurde zunehmend ausgeglichener. Beide Teams kämpften verbissen um jeden Ball, wobei die Spannung auf dem Platz spürbar war. In der 75. Minute schien Michael Fuchs die Hoffnungen der Manker zu zerschlagen, als er das 3:1 für die Hofstettener erzielte. Der Treffer von Michael Fuchs schien die Vorentscheidung zu sein, doch die Manker gaben nicht auf.

In einer dramatischen Schlussphase bewies der USC Mank erneut seine Resilienz. Moritz Hiesberger sorgte in der 87. Minute mit seinem Tor zum 3:2 dafür, dass die Spannung bis zum letzten Pfiff erhalten blieb. Die Manker warfen alles nach vorne, um doch noch den Ausgleich zu erzielen, während die Hofstettener alles daran setzten, den knappen Vorsprung über die Zeit zu retten. Trotz großer Anstrengungen der Manker hielt die Abwehr der SPU Hofstetten-G. stand, und das Spiel endete mit einem hart erkämpften 3:2-Sieg für die Heimmannschaft.

Der Schlusspfiff markierte nicht nur den Ende eines spannenden Matches, sondern auch einen wichtigen Sieg für die Sportunion Hofstetten-Grünau, die sich mit diesen drei Punkten weiterhin Hoffnungen in der Liga machen kann. Für den USC Mank war es eine Niederlage, die zeigt, dass sie bis zum letzten Moment kämpfen können, was sicherlich Motivation für die kommenden Spiele bietet.

1. Klasse West-Mitte: Hofstetten : USC Mank - 3:2 (2:1)

87 Moritz Hiesberger 3:2

75 Michael Fuchs 3:1

42 Samet Yikilmaz 2:1

4 Michael Grossmann 2:0

1 Michael Grossmann 1:0

