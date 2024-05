SV Karlstetten setzt sich im Topspiel gegen SKVg Pottenbrunn mit 2:0 durch

Spielberichte

In einem packenden Fußballspiel der 23. Runde der 1. Klasse West-Mitte konnte der SV Karlstetten einen klaren 2:0-Sieg gegen die Gäste von SKVg Pottenbrunn verbuchen. In einem Spiel, das durch wechselhafte Wetterbedingungen geprägt war, zeigten die Spieler von Karlstetten eine solide Leistung und sicherten sich die wichtigen drei Punkte.

Erste Halbzeit: Führungstreffer durch Robert Vanis

Das Spiel begann energisch mit Chancen auf beiden Seiten. Schon in der 6. Minute hatte Pottenbrunn eine große Möglichkeit, den Führungstreffer zu erzielen, doch der Ball verfehlte knapp das Ziel. Karlstetten antwortete prompt mit einer exzellenten Kombination, die in der 11. Minute ihre erste Chance hervorbrachte.

Nächste Riesenchance in diesem Spiel für Pottenbrunn Johannes Schellberger von Karlstetten klärt auf der Linie. Vali, Ticker-Reporter

Der Kampf um die Kontrolle des Spiels war intensiv, und nach einer anfänglich ausgeglichenen Phase übernahm der SV Karlstetten allmählich die Initiative. Dies wurde in der 39. Minute belohnt, als Robert Vanis mit einem geschickten Schlenzer ins rechte untere Eck seinen 17. Saisontreffer erzielte und sein Team 1:0 in Führung brachte. Trotz des einsetzenden starken Regens kurz vor der Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften weitere entscheidende Akzente setzen, und es ging mit diesem knappen Vorsprung in die Pause.

Zweite Halbzeit: Mateo Sivric sorgt für die Entscheidung

In dieser Partie setzt jetzt auch ein strömender Regen ein. Vali, Ticker-Reporter

Nach der Halbzeitpause drängte Karlstetten auf eine Entscheidung. Trotz einiger guter Chancen für beide Teams blieb die Partie lange offen. Die größte Chance für Karlstetten vergab Markus Mader in der 51. Minute, als er alleine auf den Torwart zulief, aber sein Lupfer ging knapp am Tor vorbei. Der Regen und der nasse Boden erschwerten zunehmend das Spiel, was vor allem den Torhütern zu schaffen machte. In der 62. Minute dann der große Moment für Mateo Sivric: Mit einem beeindruckenden Schuss ins rechte obere Eck erzielte er das 2:0 und sein drittes Saisontor, was die Fans von Karlstetten in Jubelstimmung versetzte.

Die letzten Minuten des Spiels kontrollierte der SV Karlstetten souverän und ließ keine weiteren Chancen der Pottenbrunner zu. Trotz vier Minuten Nachspielzeit blieb es beim 2:0. Das Spiel endete mit einem verdienten Sieg für den SV Karlstetten, der mit dieser Leistung wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenspitze sammelte.

Der SV Karlstetten bestätigte mit diesem Heimsieg seine Formstärke und kann optimistisch in die kommenden Runden blicken, während SKVg Pottenbrunn sich von der Niederlage erholen muss, um zurück in die Erfolgsspur zu finden.

1. Klasse West-Mitte: Karlstetten : Pottenbrunn - 2:0 (1:0)

62 Mateo Sivric 2:0

39 Robert Vanis 1:0

