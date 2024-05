FCU Gerersdorf/E. triumphiert über USC Mank mit 3:1

Spielberichte

Details Samstag, 18. Mai 2024 02:29

In einer spannenden Begegnung der 23. Runde in der 1. Klasse West-Mitte setzte sich der FCU Gerersdorf/E. mit einem 3:1 gegen den USC Mank durch. Trotz einer torlosen ersten Halbzeit sorgten aufregende Momente und entscheidende Tore nach der Pause für einen verdienten Auswärtssieg der Gerersdorfer.

Erste Halbzeit ohne Tore, aber nicht ohne Spannung

Das Spiel begann energisch mit dem Anpfiff um 19:30 Uhr. Beide Teams zeigten von Beginn an großes Engagement, wobei sich die Manker und die Gerersdorfer nichts schenkten. Die erste Halbzeit verlief jedoch ohne Tore, was größtenteils den gut organisierten Verteidigungsreihen beider Mannschaften zuzuschreiben war.

Dramatische zweite Halbzeit mit vier Toren

Eine Schlüsselszene ereignete sich direkt nach der Pause. Der FCU Gerersdorf/E. erhielt einen Elfmeter. Die zweite Halbzeit begann somit mit einem Paukenschlag, als Markus Wurm in der 49. Minute per Strafstoß das erste Tor für die Gerersdorfer erzielte. Nach einer Reihe gut durchdachter Spielzüge und präzisen Pässen gelang es Wurm, die Führung zu erzielen und somit das Spiel zu Gunsten des FCU Gerersdorf/E. zu kippen. Die Antwort der Manker ließ jedoch nicht lange auf sich warten, und sie drückten vehement auf den Ausgleich. Ein Stangenschuss in der 66. Minute zeigte, wie nahe der USC Mank dem Torerfolg war.

Kurz darauf, in der 62. Minute, erweiterte Roman Konecny für die Gerersdorfer den Vorsprung auf 0:2, indem er einen kritischen Fehler in der Verteidigung der Manker ausnutzte. Diese waren jedoch nicht gewillt aufzugeben, und nur drei Minuten später verkürzte Moritz Hiesberger den Rückstand mit einem beeindruckenden Schuss zum 1:2.

Als die Manker alles nach vorne warfen, um den Ausgleich zu erzielen, nutzte Ramazan Yildiz in der 74. Minute eine weitere Gelegenheit, den Ball im Netz der Manker unterzubringen und das Spiel mit einem Stand von 1:3 zu entscheiden. Dieser Treffer zog den Mankern den Zahn und sicherte den Gerersdorfern wichtige Punkte im Kampf um die Tabellenspitze.

Das Spiel endete mit einem 1:3 Sieg für die Gäste aus Gerersdorf, die ihre Chancen effizient nutzten und somit einen entscheidenden Auswärtssieg feiern konnten. Trotz des Kampfgeistes und der Bemühungen konnte der USC Mank die Niederlage nicht abwenden und muss nun aus diesem Ergebnis lernen, um in den kommenden Spielen stärker zurückzukommen.

1. Klasse West-Mitte: USC Mank : Gerersdorf - 1:3 (0:0)

74 Ramazan Yildiz 1:3

65 Moritz Hiesberger 1:2

62 Roman Konecny 0:2

49 Markus Wurm 0:1

