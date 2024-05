Spektakuläres 4:4-Unentschieden zwischen TSU Hafnerbach und SC Kirchberg/P.

Spielberichte

Details Samstag, 25. Mai 2024 01:37

In einem wahren Torfestival trennten sich der TSU Hafnerbach und der SC Kirchberg/P. am Freitagabend mit einem 4:4-Unentschieden. In einer Partie, die in der 24. Runde der 1. Klasse West-Mitte ausgetragen wurde, boten beide Teams den Zuschauern zahlreiche Höhepunkte und ein dramatisches Spiel bis zur letzten Minute.

Anfängliche Dominanz und rasche Antwort

Bereits in der 1. Minute wurde das Spiel angepfiffen, und es dauerte nicht lange, bis der TSU Hafnerbach die Führung übernahm. Luigi Neacsu brachte sein Team in der 8. Minute in Führung, gefolgt von einem weiteren Treffer durch Matus Jorik in der 15. Minute, der die Gastgeber komfortabel mit 2:0 in Führung brachte. Der SC Kirchberg/P. zeigte sich jedoch unbeeindruckt und schlug schnell zurück. Pavol Sivak verkürzte in der 37. Minute auf 2:1 und nur eine Minute später glich Lubomir Ulrich zum 2:2 aus, was das Spiel völlig offen ließ.

Achterbahn der Emotionen in der zweiten Hälfte

Die zweite Halbzeit begann mit einem weiteren Schlagabtausch zwischen den beiden Teams. Michael Bertl brachte den SC Kirchberg/P. in der 57. Minute erstmals in Führung. Dieser Vorsprung hielt jedoch nicht lange an, denn Johannes Pusker glich in der 60. Minute zum 3:3 für den TSU Hafnerbach aus. Die Gäste ließen jedoch nicht locker und gingen durch Stefan König, der in der 65. Minute das 4:3 erzielte, erneut in Führung.

Als das Spiel seinem Ende entgegenzugehen schien und der SC Kirchberg/P. auf den Sieg hoffte, sorgte Jozef Tirer in der 90. Minute mit seinem Tor zum 4:4 für den letzten dramatischen Höhepunkt des Spiels. Sein spätes Tor sicherte dem TSU Hafnerbach einen hart erkämpften Punkt in einem Spiel, das bis zum Schlusspfiff in der 93. Minute spannend blieb.

Dieses Spiel war ein Paradebeispiel dafür, wie unberechenbar Fußball sein kann und warum die Fans dieses Spiel lieben. Beide Mannschaften zeigten großen Kampfgeist und die Fähigkeit, Rückschläge zu überwinden. Das 4:4 spiegelt nicht nur die Leidenschaft und den Einsatz auf dem Platz wider, sondern auch den sportlichen Geist, mit dem beide Teams gespielt haben.

Mit diesem Unentschieden bleibt die Spannung in der Liga erhalten, und beide Teams können wichtige Erkenntnisse aus diesem Spiel mitnehmen. Die Zuschauer, die ein Feuerwerk an Toren und aufregenden Fußballmomenten erlebten, werden dieses Spiel sicherlich nicht so schnell vergessen.

1. Klasse West-Mitte: Hafnerbach : SC Kirchberg - 4:4 (2:2)

92 Jozef Tirer 4:4

65 Stefan König 3:4

60 Johannes Pusker 3:3

57 Michael Bertl 2:3

38 Lubomir Ulrich 2:2

37 Pavol Sivak 2:1

15 Matus Jorik 2:0

8 Luigi Neacsu 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.