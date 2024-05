FC Ober-Grafendorf sichert sich einen 2:0 Heimsieg gegen FC Leonhofen

Spielberichte

Details Samstag, 25. Mai 2024 01:42

In der 24. Runde der 1. Klasse West-Mitte zeigte der FC Ober-Grafendorf eine beeindruckende Leistung auf eigenem Platz und setzte sich mit 2:0 gegen den FC Leonhofen durch. Von Beginn an nahmen die Gastgeber das Heft in die Hand und überzeugten mit strategischem Geschick und Effizienz vor dem Tor.

Früher Führungstreffer bringt Sicherheit

Die Partie begann rasant mit dem Anpfiff in der ersten Minute. Der FC Ober-Grafendorf, angeführt von ihrer Heimstärke, demonstrierte sofort ihre Absichten.

Erste gute Torchance für die Gäste aus Leonhofen, Höfler allein vorm Tormann, doch dieser hält gut im 1 gegen 1. Robert Artmayr, Ticker-Reporter

In der 35. Minute nutzte Andre Hofer eine Schwäche in der Abwehr der Leonhofener, als diese im Spielaufbau den Ball verloren. Eine präzise Flanke von der linken Seite erreichte Hofer am langen Pfosten, der keine Mühe hatte, den Ball zum 1:0 einzuschieben und somit den Gastgebern die Führung zu sichern.

Leonhofen im Gegenzug über Langthaler dieser passt quer zur Mitte und Schiller schiebt zum vermeintlichen Ausgleich ein. Doch der Schiedsrichter gibt Abseits. Robert Artmayr, Ticker-Reporter

Die Gäste aus Leonhofen reagierten schnell und drängten auf den Ausgleich. In der 38. Minute schien der Ausgleichstreffer gefallen zu sein, als Schiller den Ball nach einer Querpass von Langthaler über die Linie schob, doch der Treffer wurde aufgrund einer Abseitsstellung nicht anerkannt. Leonhofen dominierte kurzzeitig das Spielgeschehen und hatte in der 20. Minute durch Höfler eine exzellente Chance, doch der Torwart der Ober-Grafendorfer hielt bravourös im 1 gegen 1.

Zweite Halbzeit – Defensive Stärke und ein weiterer Treffer

Nach der Pause erhöhten die Gäste den Druck und versuchten, das Spiel zu ihren Gunsten zu wenden. Besonders Olbrich trat mehrmals gefährlich in Erscheinung. Trotz mehrerer guter Möglichkeiten, darunter Kopfbälle von Brachner und Reiterlehner, die entweder das Ziel verfehlten oder von der Verteidigung der Heimmannschaft geklärt wurden, gelang es dem FC Leonhofen nicht, den Ball im Netz unterzubringen. Besonders dramatisch war die Doppelchance in der 60. Minute, bei der Brachner zunächst an der Querlatte scheiterte und Reiterlehner den Abpraller über das leere Tor setzte.

Die Ober-Grafendorfer zeigten sich in der Defensive äußerst kompakt und nutzten in der 52. Minute einen schnellen Gegenangriff zum entscheidenden 2:0. Nach einem Freistoß von der Seite war es Georg Kolenprat, der sich geschickt freilief und einen Kopfball unhaltbar für den Torhüter der Leonhofener im Netz unterbrachte. Dieses Tor zeigte die Kaltschnäuzigkeit der Obergrafendorfer, die trotz geringerer Spielanteile maximal effizient agierten.

Leonhofen drückt jetzt auf den Anschlusstreffer doch die Obergrafendorfer verteidigen ihr Tor mit Mann und Maus. Robert Artmayr, Ticker-Reporter

Obwohl der FC Leonhofen bis zum Schluss kämpfte, blieb es beim 2:0. Der Schlusspfiff besiegelte den verdienten Sieg für die Ober-Grafendorfer, die sich mit diesem Ergebnis weiter in der oberen Tabellenhälfte festsetzen können. Die defensive Stärke und die Effektivität im Abschluss waren an diesem Tag der Schlüssel zum Erfolg gegen einen hartnäckigen Gegner.

1. Klasse West-Mitte: Ober-Grafendorf : Leonhofen - 2:0 (1:0)

52 Georg Kolenprat 2:0

35 Andre Hofer 1:0

