USG Alpenvorland sichert wichtigen Sieg gegen SV Ratzersdorf

Spielberichte

Details Sonntag, 26. Mai 2024 01:56

Im spannenden Duell der 1. Klasse West-Mitte konnte die USG Alpenvorland einen entscheidenden 2:0 Heimsieg gegen den SV Ratzersdorf erringen. In einer Partie, die vor allem in der zweiten Hälfte an Fahrt aufnahm, gelang es der Heimmannschaft, durch späte Tore die wichtigen drei Punkte zu sichern und den Abstand in der Tabelle zu vergrößern.

Erste Halbzeit: Chancen auf beiden Seiten

Das Spiel begann mit einem energischen Anstoß von der USG Alpenvorland. Bereits in der siebten Minute zeigte das Team, dass es gewillt war, die Initiative zu ergreifen, indem es schnelles Passspiel und Druck aufbaute.

Die USG versucht über schnelles Passpiel zum Torerfolg zu kommen, jedoch ist bis jetzt der letzte Pass zu ungenau. Der SV Ratzersdorf konnte bereits 2 Abschlüsse verzeichnen, diese konnte vom USG Keeper gehalten werden. kalki11, Ticker-Reporter

Doch trotz einiger vielversprechender Angriffe, darunter eine klare Chance durch Martin in der 15. Minute, die Rene hervorragend vorbereitete, blieb das Tor zunächst unerreicht. Auch der SV Ratzersdorf zeigte sich keineswegs passiv und konnte bis zur Pause einige gefährliche Situationen heraufbeschwören, insbesondere in der 29. Minute, als sie eine gute Gelegenheit verzeichneten. Trotz der Bemühungen beider Teams, gingen sie mit einem torlosen Unentschieden in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Alpenvorland setzt sich durch

Nach der Pause intensivierte sich das Spielgeschehen. Die USG Alpenvorland kam gestärkt aus der Kabine und erspielte sich sofort eine Großchance in der 46. Minute. Martin, der erneut von Rene in Szene gesetzt wurde, konnte jedoch im letzten Moment gestoppt werden.

Der SV Ratzersdorf kommt zu einer guten Gelegenheit doch der USG Keeper konnte mit einer Glanzparade den Ball parieren. kalki11, Ticker-Reporter

Die USG Alpenvorland blieb dran und in der 58. Minute wurde durch einen Spielerwechsel frischer Wind ins Spiel gebracht, was sich bezahlt machte.

In der 83. Minute dann der erlösende Führungstreffer: Rene Duda erzielte das 1:0 für die USG Alpenvorland nach einem beeindruckenden Solo und einem präzisen Abschluss mit links. Nur zwei Minuten später sorgte Dennis-Romario Raducanu nach einer hervorragenden Vorarbeit von Martin, der den Torhüter umspielte und zurück auf Dennis legte, für das 2:0. Dieser schob den Ball souverän ins leere Tor und verdoppelte den Vorsprung. Trotz der Versuche von Ratzersdorf, ins Spiel zurückzufinden, konnte die USG Alpenvorland die Führung halten und den Sieg nach Hause bringen.

Die USG gewinnt schlussendlich verdient mit 2:0. Somit beträgt der Abstand auf Ratzersdorf 4 Punkte und noch 6 Punkte können erspielt werden. Die USG will nächste Woche im Derby gegen Kirchberg nachlegen. kalki11, Ticker-Reporter

Das Spiel endete schließlich mit einem verdienten 2:0 für die USG Alpenvorland. Dieser Sieg bringt sie in eine komfortable Position in der Tabelle, da sie nun vier Punkte Vorsprung vor dem SV Ratzersdorf haben und der Abstand zum Abstiegsplatz weiter gewachsen ist. Mit dem anstehenden Derby gegen Kirchberg könnte der USG Alpenvorland ein weiterer großer Schritt in Richtung Saisonziel gelingen.

1. Klasse West-Mitte: USG Alpenvorland : Ratzersdorf - 2:0 (0:0)

85 Dennis-Romario Raducanu 2:0

83 Rene Duda 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.