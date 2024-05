Hauchdünner Sieg des SV Ratzersdorf gegen SKVg Pottenbrunn

Spielberichte

Details Freitag, 31. Mai 2024 02:07

In einem mitreißenden Spiel der 1. Klasse West-Mitte gelang es dem SV Ratzersdorf, den favorisierten SKVg Pottenbrunn mit 2:1 zu bezwingen. Die Partie begann mit einem frühen Führungstreffer der Gastgeber und blieb bis zum Ende spannend. Trotz eines späten Anschlusstreffers der Gäste konnte der Sportverein Ratzersdorf den knappen Vorsprung über die Zeit retten und einen wichtigen Heimsieg feiern.

Frühe Führung durch Kaltenbrunner

Der Anpfiff ertönte und das Spiel war eröffnet. Der SV Ratzersdorf zeigte von Beginn an, dass sie die drei Punkte unbedingt zuhause behalten wollten. Bereits in der 13. Minute gelang es Kevin Kaltenbrunner, seine Mannschaft in Führung zu bringen. Ein präziser Schuss ließ dem Torhüter der Pottenbrunner keine Chance und der Sportverein Ratzersdorf konnte das 1:0 bejubeln.

Nach dem Führungstreffer kontrollierten die Ratzersdorfer das Spielgeschehen. Die Gäste aus Pottenbrunn hatten Schwierigkeiten, ins Spiel zu finden und ließen im Mittelfeld oft Räume für die Angriffe des SV Ratzersdorf. Trotz guter Gelegenheiten auf beiden Seiten, blieb es zur Halbzeit beim 1:0 für die Hausherren.

Primorac baut Führung aus, Halm verkürzt

Die zweite Halbzeit begann ähnlich wie die erste, mit einem druckvollen Auftreten der Ratzersdorfer. Bereits in der 49. Minute konnte Antun Primorac nach einem schönen Spielzug auf 2:0 erhöhen. Dieser Treffer schien die Gastgeber zu beflügeln, während die Pottenbrunner merklich unter Druck gerieten.

Der SV Ratzersdorf ließ in der Folgezeit nichts anbrennen und verteidigte geschickt. Die Pottenbrunner fanden nur selten Lücken in der Defensive des Gegners und wenn doch, war der Torhüter der Ratzersdorfer zur Stelle. Doch die Gäste gaben nicht auf und kämpften sich zurück ins Spiel. In der 78. Minute war es schließlich Michael Halm, der den Anschlusstreffer zum 2:1 erzielte und den Gästen neuen Mut gab.

Die letzten Minuten der Partie waren geprägt von hektischen Angriffen der Pottenbrunner, die alles daran setzten, den Ausgleich zu erzielen. Der SV Ratzersdorf verteidigte mit allen Kräften und brachte den knappen Vorsprung über die Zeit. Mit dem Schlusspfiff in der 90. Minute war der Jubel bei den Gastgebern groß.

Dieser Sieg gegen den Tabellen-3. aus Pottenbrunn war ein wichtiger Erfolg für den SV Ratzersdorf und wird ihnen sicherlich Auftrieb für die kommenden Aufgaben geben. Die Pottenbrunner hingegen müssen sich nach dieser Niederlage neu sortieren und ihre Ambitionen für den Aufstieg aufgeben.

1. Klasse West-Mitte: Ratzersdorf : Pottenbrunn - 2:1 (1:0)

78 Michael Halm 2:1

49 Antun Primorac 2:0

13 Kevin Kaltenbrunner 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.