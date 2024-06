Torreiches Duell endet mit einem 4:4-Unentschieden zwischen SC Kirchberg/P. und USG Alpenvorland

Spielberichte

In einem packenden Spiel der 1. Klasse West-Mitte trennten sich der SC Kirchberg/P. und USG Alpenvorland mit einem 4:4-Unentschieden. Beide Teams zeigten sich offensivstark und schenkten sich nichts. Die Zuschauer erlebten ein wahres Torfestival mit spannenden Wendungen und dramatischen Momenten.

Ein rasanter Beginn

Von Beginn an war klar, dass beide Mannschaften auf Sieg spielen wollten. Schon in der ersten Minute wurde das Spiel angepfiffen und das Tempo sofort hochgehalten. Bereits in der 14. Minute fiel das erste Tor für USG Alpenvorland. Alexander Schnetzinger brachte sein Team mit einem frühen Treffer zum 0:1 in Führung.

Die Antwort des SC Kirchberg/P. ließ nicht lange auf sich warten. Nur eine Minute später, in der 15. Minute, erzielte Lubomir Ulrich den Ausgleich zum 1:1. Das Spiel nahm weiter an Fahrt auf, und die Gäste gingen in der 17. Minute erneut in Führung. Wieder war es Alexander Schnetzinger, der zum 1:2 traf und damit seinen zweiten Treffer des Abends markierte.

Der SC Kirchberg/P. zeigte sich jedoch unbeeindruckt und kämpfte weiter. In der 30. Minute gelang Luca Masching der erneute Ausgleich zum 2:2, sodass beide Teams mit einem Unentschieden in die Halbzeitpause gingen. Die erste Hälfte hatte alles geboten, was sich Fußballfans nur wünschen können: Schnelle Angriffe, schöne Tore und viel Spannung.

Wendungen und Dramatik in der zweiten Halbzeit

Auch die zweite Halbzeit begann mit hohem Tempo und großem Engagement auf beiden Seiten. In der 52. Minute war es Pavol Sivak, der den SC Kirchberg/P. erstmals in Führung brachte. Sein Tor zum 3:2 zeigte, dass die Gastgeber entschlossen waren, das Spiel zu gewinnen.

Doch USG Alpenvorland ließ sich nicht unterkriegen und konnte in der 55. Minute erneut ausgleichen. Johannes Ehrgott traf mit einem abgefälschten Freistoß zum 3:3. Das Spiel blieb weiterhin offen und die Zuschauer konnten die Spannung förmlich spüren.

In der 75. Minute schien USG Alpenvorland dann das Spiel für sich entscheiden zu können. Alexander Schnetzinger erzielte seinen dritten Treffer und brachte seine Mannschaft mit 3:4 in Führung. Doch der SC Kirchberg/P. gab nicht auf und kämpfte bis zur letzten Minute.

Nur eine Minute später, in der 76. Minute, erzielte Michael Bertl den umjubelten Ausgleichstreffer zum 4:4. Dieser Treffer stellte sicher, dass das Spiel am Ende keinen Sieger, aber auch keinen Verlierer hatte. Beide Teams zeigten große Moral und Kampfgeist bis zum Schlusspfiff.

In der 90. Minute endete die Partie schließlich mit einem gerechten 4:4-Unentschieden. Die Zuschauer in Kirchberg an der Pielach wurden mit einer torreichen und spannenden Begegnung belohnt, die wohl noch lange in Erinnerung bleiben wird. Der SC Kirchberg/P. und USG Alpenvorland teilten sich letztendlich die Punkte, was die Leistungsdichte in der Liga nur unterstreicht.

1. Klasse West-Mitte: SC Kirchberg : USG Alpenvorland - 4:4 (2:2)

76 Michael Bertl 4:4

75 Alexander Schnetzinger 3:4

55 Johannes Ehrgott 3:3

52 Pavol Sivak 3:2

30 Luca Masching 2:2

17 Alexander Schnetzinger 1:2

15 Lubomir Ulrich 1:1

14 Alexander Schnetzinger 0:1

