Zweistelliger Sieg des FC Ober-Grafendorf: 10:0 gegen SC St.Pölten Union Landhaus

Spielberichte

Details Samstag, 01. Juni 2024 01:37

Der FC Ober-Grafendorf feierte einen fulminanten 10:0-Sieg gegen SC St.Pölten Union Landhaus und setzte damit ein starkes Zeichen in der 1. Klasse West-Mitte. Mit einer dominanten Leistung von Beginn an ließ der FC Ober-Grafendorf keinen Zweifel daran, wer der Herr auf dem Platz ist. Besonders herausragend war die Performance von Fabian Datzreiter, der mit vier Toren glänzte.

Blitzstart und klare Überlegenheit

Bereits in der 1. Minute wurde das Spiel FC Ober-Grafendorf gegen SC Inkasso Blum St.Pölten Union Landhaus angepfiffen. Die Hausherren zeigten von Anfang an, dass sie die Kontrolle übernehmen wollten.

Der FCO dominiert die Partie klar und spielt sich immer mehr Chancen heraus. Basi, Ticker-Reporter

In der 11. Minute fiel dann auch das erste Tor: Nach einer Flanke leitete Fabian Datzreiter den Ball weiter auf Thomas Bäuchler, der mit seinem linken Fuß nur noch einschieben musste – 1:0 für den FC Ober-Grafendorf.

Die Dominanz der Ober-Grafendorfer war klar zu erkennen, und in der 22. Minute erzielte Fabian Datzreiter nach einem Einwurf per Halbvolley das 2:0. Nur sieben Minuten später erhöhte Andre Hofer nach einer Lupfervorlage von Datzreiter auf 3:0. Kurz vor der Halbzeit sorgte Datzreiter mit seinem zweiten Tor für das 4:0, nachdem er eine Vorlage von Hofer verwertete. Der Halbzeitstand von 4:0 spiegelte die klare Überlegenheit des Fußballclubs Ober-Grafendorf wider.

Unaufhaltsamer Torregen in der zweiten Halbzeit

Die zweite Halbzeit begann so, wie die erste endete: Mit einem Tor für den FC Ober-Grafendorf. Fabian Diendorfer traf in der 47. Minute zum 5:0, obwohl der Ball haltbar schien. Doch damit nicht genug, die Ober-Grafendorfer setzten ihre Torserie fort. In der 56. Minute erzielte Fabian Datzreiter per Volley seinen Hattrick und stellte auf 6:0. Berat Hamiti traf in der 63. Minute zum 7:0, nachdem er vom 16er ins linke untere Eck abschloss.

Fabian Datzreiter, der an diesem Tag einfach nicht zu stoppen war, traf in der 73. Minute mit einem unglaublichen Weitschuss in das linke obere Eck zum 8:0. Fabian Diendorfer schnürte in der 76. Minute seinen Doppelpack und erhöhte auf 9:0. Den Schlusspunkt setzte wiederum Diendorfer, der in der 79. Minute seinen Hattrick perfekt machte und das 10:0 erzielte.

Die letzte bemerkenswerte Aktion des Spiels war die Auswechselung von Stephan Kolm in der 82. Minute. Der 38-jährige Rechtsverteidiger wurde nach 8 Jahren beim FC Ober-Grafendorf verabschiedet und beendete damit seine Karriere. Eine emotionale Ehrung folgte nach dem Abpfiff. Der FC Styx Ober-Grafendorf gewann damit eindrucksvoll mit 10:0 gegen den SC St.Pölten Union Landhaus.

Der FC Styx Ober-Grafendorf gewinnt 10:0 gegen den SC St. Pölten! Nun folgt eine Ehrung für Stephan Kolm nach seinem Karriereende. Basi, Ticker-Reporter

Der klare Sieg und die herausragende Leistung einzelner Spieler, insbesondere von Fabian Datzreiter und Fabian Diendorfer, werden sicherlich noch lange in Erinnerung bleiben. Mit diesem Resultat festigt der FC Ober-Grafendorf seine Position in der Liga und setzt ein deutliches Zeichen an die Konkurrenz.

1. Klasse West-Mitte: Ober-Grafendorf : SC St. Pölten - 10:0 (4:0)

79 Fabian Diendorfer 10:0

76 Fabian Diendorfer 9:0

73 Fabian Datzreiter 8:0

63 Berat Hamiti 7:0

56 Fabian Datzreiter 6:0

47 Fabian Diendorfer 5:0

37 Fabian Datzreiter 4:0

29 Andre Hofer 3:0

22 Fabian Datzreiter 2:0

11 Thomas Bäuchler 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.