FC Leonhofen behält gegen TSU Förthof Hafnerbach klar die Oberhand

In der 25. Runde der 1. Klasse West-Mitte (NÖ) traf der FC Leonhofen auf TSU Förthof Hafnerbach und setzte sich deutlich mit 4:0 durch. Die Leonhofener zeigten von Beginn an eine dominante Leistung und ließen den Gästen kaum Raum zur Entfaltung. Mit einer frühen Führung und einer souveränen Abwehrleistung war der Sieg nie wirklich gefährdet.

Leonhofen dominiert von Beginn an und führt zur Pause knapp, aber verdient

Schon in den ersten Minuten des Spiels zeigte der FC Leonhofen, dass sie die drei Punkte in der heimischen Arena behalten wollten. In der 5. Minute hatten sie ihre erste Kontergelegenheit, als Schmid einige Meter mit dem Ball gutmachte, sein Querpass auf Olbrich jedoch abgefangen wurde. Kurz darauf verpasste Reiterlehner eine Hereingabe von Schiller im Zentrum (6. Minute).

Die Leonhofener setzten ihren schnellen und druckvollen Spielstil fort. In der 13. Minute zeigte Reiterlehner seinen Torinstinkt, konnte jedoch von der Defensive der Gäste gestoppt werden. Hafnerbach kam nur vereinzelt zu Chancen, wie beispielsweise in der 16. Minute, als Tirer knapp am Tor vorbeischoss.

Der FC Leonhofen ließ sich nicht beirren und behielt die Oberhand. Nach einigen weiteren Offensivaktionen fiel in der 42. Minute schließlich das verdiente 1:0. Brachner trat zum Elfmeter an, der nach einem Foul an Schiller gepfiffen wurde, und verwandelte sicher zentral ins Tor

Leonhofen baut Führung weiter aus und gewinnt im Endeffekt klar

Nach der Halbzeitpause machten die Leonhofener genau da weiter, wo sie aufgehört hatten. In der 50. Minute erzielte Niklas Reiterlehner das 2:0, nachdem er von Höfler hervorragend in Szene gesetzt wurde. Die Gäste aus Hafnerbach fanden weiterhin kaum ins Spiel und wurden von der starken Abwehr des FC Leonhofen kontrolliert.

In der 81. Minute nutzte Schiller eine Vorlage von Luger und traf souverän ins Netz - das 3:0 ging mit der Vorentscheidung einher. Leonhofen dominierte weiter und ließ keine Zweifel am Ausgang des Spiels aufkommen. Hafnerbach hatte zu diesem Zeitpunkt kaum noch Chancen, während die Heimelf weiterhin Druck machte.

Den Schlusspunkt setzte erneut Luger in der 90. Minute. Mit einem sehenswerten Dribbling im Strafraum der Gäste ließ er mehrere Verteidiger stehen und traf zum 4:0-Endstand. Kurz darauf beendete der Schiedsrichter die Partie. Der FC Leonhofen zeigte an diesem Tag eine beeindruckende Leistung und wurde seiner Favoritenrolle mehr als gerecht.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Bernhard Olbrich (5594 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Bernhard Olbrich mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal freigegeben bzw. bearbeitet.