Packender Schlagabtausch: SV Ratzersdorf besiegt SPU Hofstetten-G. in einem Torfestival

Ein denkwürdiges Spiel in der 1. Klasse West-Mitte brachte den Zuschauern eine wahre Torflut. Der SV Ratzersdorf konnte sich knapp mit 5:4 gegen die SPU Hofstetten-G. durchsetzen. Nach einem zwischenzeitlichen 2:2 zur Halbzeit, steigerten sich beide Teams in der zweiten Hälfte nochmals, was schließlich in einem dramatischen Endergebnis mündete.

Frühe Führung der Hofstettener

Das Spiel begann temporeich, und schon in der 13. Minute jubelten die Fans der SPU Hofstetten-G. über das erste Tor. Michael Grossmann setzte ein frühes Zeichen und brachte die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Nur eine Minute später erhöhte Michael Fuchs nach Vorlage von Grossmann auf 2:0 und stellte die Weichen früh auf Sieg. Die Hofstettener dominierten die Anfangsphase und hatten in der 16. Minute durch Grossmann erneut eine Großchance, die jedoch von Wittich in höchster Not vereitelt wurde.

Fatlum auf Grossmann, der überspielt seinen Gegenspieler und setzt den Ball auf die Stange. Glück für Ratzersdorf! Hubiti Hibiscus, Ticker-Reporter

In der 31. Minute setzte Grossmann den Ball nach einem Solo auf die Stange, was den Ratzersdorfern viel Glück bescherte. Nur wenige Minuten später, in der 36. Minute, wurde ein weiterer Treffer der Hofstettener durch eine umstrittene Schiedsrichterentscheidung aberkannt. Ein hervorragender Pass von Kreshnik Avdullahu auf Grossmann, der alleine vor dem Tor stand, wurde zurückgepfiffen.

Ratzersdorfer Comeback und packende zweite Hälfte

Doch die Gäste aus Ratzersdorf kämpften sich zurück ins Spiel. In der 39. Minute erzielte Michael Lindner mit einem Schuss aus 20 Metern den Anschlusstreffer zum 1:2. Nur vier Minuten später, in der 43. Minute, war es erneut Lindner, der für den SV Ratzersdorf traf und den Ausgleich zum 2:2 markierte. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause.

Die zweite Halbzeit begann ebenso rasant wie die erste. In der 46. Minute brachte Julian Zauchinger den SV Ratzersdorf mit 3:2 in Führung. Nur zwei Minuten später, in der 48. Minute, erhöhte Nils Petermann auf 4:2 und verschaffte den Gästen eine komfortable Führung. Die Hofstettener, sichtlich geschockt, brauchten einige Zeit, um sich von diesem Doppelschlag zu erholen.

Keiner versteht mehr Fußball, wie man so ein Spiel noch aus der Hand geben kann! Hubiti Hibiscus, Ticker-Reporter

In der 66. Minute keimte jedoch wieder Hoffnung auf bei den Gastgebern. Kreshnik Avdullahu erzielte den Anschlusstreffer zum 3:4 und brachte die SPU Hofstetten-G. wieder zurück ins Spiel. Doch die Ratzersdorfer hatten die passende Antwort parat. In der 80. Minute erzielte erneut Nils Petermann ein Tor und stellte den Zwei-Tore-Vorsprung mit einem Treffer zum 5:3 wieder her.

Das Spiel schien entschieden, doch die Hofstettener gaben nicht auf. In der 83. Minute gelang Josef Flieger ein weiterer Treffer für die Gastgeber, der den Spielstand auf 4:5 verkürzte. In den letzten Minuten der Partie drängten die Hofstettener auf den Ausgleich, doch der SV Ratzersdorf verteidigte die knappe Führung mit aller Kraft.

Nach einem spannenden und torreichen Spiel pfiff der Schiedsrichter die Partie schließlich ab, und der SV Ratzersdorf konnte einen hart erkämpften 5:4-Sieg feiern. Die Zuschauer erlebten ein Spiel voller Dramatik und Wendungen, das beide Teams bis zur letzten Sekunde forderte.

